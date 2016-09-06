焦点：三星欲速则不达 比苹果抢了速度却丢了质量控制

图为3D打印的三星和苹果logo。 REUTERS/Dado Ruvic

路透首尔9月6日 - 为了比对手苹果(AAPL.O)新iPhone抢先一步入市， 韩国三星电子(005930.KS)加快了新手机推出周期，但其仓促节奏却加剧了对该公司质量测试的担忧。

从去年开始，三星便将其盖乐世S及盖乐世Note系列机型的推出时间提前近一个月。三星为全球最大的智能手机生产商。

在这一策略提振下，公司第二季获利创下两年多最高，但同时也加剧了供应链压力并影响制造声誉。

上周五三星宣布召回在韩国和美国等10个市场的盖乐世Note 7智能手机，因发现该款手机电池有发生起火的疑虑，并无限期暂停在这些市场的销售。

在苹果正蓄势待发，准备本月推出新款iPhone之际，此次召回无疑会有损三星移动业务的重振。

“三星在与苹果争夺先机方面似乎用力过猛，因为每个人都知道新款iPhone将在9月推出，”韩国科学技术院商学教授Chang Sea-Jin指出。

“很不幸，这件事情令人感到，三星有点太匆忙了，这可能导致供应商也开始手忙脚乱。”

三星在给路透的声明中表示，该公司为新品上市做好了“全面准备”，“只要开发流程顺利完成”就可推向市场。

该公司上周五称，在一家电池供应商的生产过程中发现问题，但未透露供应商的名字。

“我正在理顺我们的质量管控流程，”三星移动部门主管Koh Dong-jin随后表示。

部分分析师预测，这次召回将导致三星今年的营业收入损失近50亿美元。供应链管理问题曾导致去年Galaxy S6系列手机销售不如人意。

三星高管表示，Galaxy S6 edge的曲面屏与金属外壳生产出现的问题，导致该款产品供应不足，使得三星无法利用其收获的高涨人气来赚钱，削弱了获利增长势头。

**抢占先机**

Counterpoint的分析师Jeff Fieldhack表示，三星今年比LG电子(066570.KS)推出G5智能手机早一个月开始销售Galaxy S7，并大张旗鼓地营销，抢了LG电子的风头。

“我相信，他们比苹果提前(大约)一个月推出新品，也是想取得类似的效果，”他说。

“厂商通常为了加快关键产品的审批与上市速度，而压缩实验室时间与测试阶段。很可能没有对全部充电情形进行彻底的测试。”

Note 7有两家电池生产商，一家是Samsung SDI，另一家的身份没有披露。Samsung SDI表示，没有收到三星电子关于其电池的通报，并拒绝发表进一步评论，包括评论其电池是否被发现存在故障。该公司拒绝评论一则本地媒体报导，该报导称Samsung SDI存在生产困难，难以及时完成订单。

尽管偶尔出现手机着火或是烧伤用户的报导，但因为这些问题而召回手机则比较少见。用户不能取下盖乐世Note 7手机的电池，使这一问题更为严重，而这样的设计决定是为了使手机更薄而且防水。

在三星发布召回声明前，该公司一位拒绝透露姓名的高管对路透表示，“我们的生产工程师和经理经验丰富，如果你要求他们找到调整设计的解决方案，他们很快就能办到。”

本地券商韩国投资因召回事件而将三星第三季营业利润预估下调1.1万亿韩元，至7.1万亿韩元，不过该券商称，这一事件将不会使三星智能手机业务的全面回升之势脱轨。

如果说当时行事匆忙导致了产品问题，现在反应迅速则可能有助三星抑制召回的影响

三星电子在周二早盘上涨0.8%，较两周前触及的纪录高位低4.4%，因一些投资者欢迎三星很快决定在全球范围内召回问题手机。

全球智能手机市场份额：tmsnrt.rs/2bGNx47

(完)