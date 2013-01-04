三星今年料将扩大对苹果智能手机销售优势--研究机构

英国央行MPC委员弗利葛称消费已见放缓 需谨慎对待利率问题
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示，英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保持谨慎。
路透首尔1月4日(记者 Hyunjoo Jin) - 市场研究机构Strategy Analytics周五对路透表示，得益于广泛的产品种类，三星电子(005930.KS)料将在今年的全球智能手机销售中扩大其对苹果公司(AAPL.O)的领先优势。
Strategy Analytics称，为抢占市场份额，苹果瞄准了低端智能手机用户，或将在明年推出体积更小、价格更便宜的“iPhone Mini”。
Strategy Analytics执行主管Neil Mawston在写给路透的电子邮件中称：“由于三星多层次的产品组合，我们预计三星今年将略微扩大对苹果的优势。”
全球智能手机出货量今年将增加27%，达到8.75亿部，增速将逊于去年的41%，因北美、中国、亚洲发达经济体和西欧等很多主要市场的增速放缓。
Strategy Analytics表示，三星智能手机今年的销量料将达到2.9亿部，高于2012年2.15亿部的目标。苹果的智能手机销量今年料将达到1.8亿部，比去年增加33%，略逊于三星35%的增幅。
三星电子2013年的智能手机市场份额将达到33%，高于去年的31%，而苹果的份额将为21%，去年为20%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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