三星输掉与苹果专利官司 诺基亚股价跳涨10%

金价因美国数据疲弱削减跌幅 之前受美国升息预期拖累下跌
路透纽约/伦敦2月21日 - 金价周二削减跌幅，因美国经济数据不及预期。金价之前下挫1%，因对美国将在下月升息的预期重燃，推高美元。
路透赫尔辛基8月27日电---手机制造企业诺基亚NOK1V.HE的股价周一大涨10%,因其竞争对手三星电子(005930.KS)输掉与苹果的专利官司,可能导致三星某些产品遭到禁售,市场寄望诺基亚可从中获益.
"除苹果外,我们认为微软和诺基亚是该判决结果的主要获益者,"北欧联合银行(Nordea)分析师Sami Sarkamies说.
0835GMT时,诺基亚股价上扬10.2%至2.746欧元.微软在欧洲挂牌交易的股价(MSFT.F)上涨1.6%.
诺基亚目前是采用Windows Phone系统的最大制造商,但该软件的市场份额依然低於5%.
"我们认为真正的赢家将是微软及Windows Phone系统,"野村分析师在报告中称.
"安卓(Android)和苹果互相厮杀,微软一直在严阵以待,现在形势非常有利其出手,吸引用户从安卓转向微软系统,因为我们已经看到用户的忠诚度较低,"报告称.
诺基亚料在9月初的一个行业展会上推出首款搭载Windows Phone新版软件的智能手机.(完)
--编译 王兴亚;审校 丁琦
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