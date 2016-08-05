三星上诉侵权苹果赔偿案 知名设计师联名力挺苹果

2016年1月26日，图为3D打印的三星电子和苹果公司标识。 REUTERS/Dado Ruvic

路透纽约8月4日 - 一群设计界专业人士周四对美国最高法院表示，三星电子(005930.KS)侵犯苹果(AAPL.O)iPhone手机专利设计一事，苹果有资格获得数亿美元赔偿，因为独特外观设计驱使消费者购买iPhone。

多家矽谷公司支持三星，而逾100名设计师和教育界人士在一份新的法庭辩状上联名力挺苹果。

这些人士包括著名时尚设计师Calvin Klein、Paul Smith和Alexander Wang，帕森斯设计学院的工业设计主任、宾利汽车公司设计总监、Wallpaper杂志总编Tony Chambers等人。

苹果在2011年提起诉讼，指控三星盗用技术，抄袭iPhone手机外观。2012年陪审团裁决三星败诉需赔偿苹果。三星去年12月向苹果支付5.48亿美元，但针对其中部分金额向美国最高法院上诉。

三星称，因抄袭iPhone的前外观与边缘矩形圆角设计，及方格状显示介面，而需赔偿苹果3.99亿美元的金额过大，而且这部分设计对于一个复杂的产品而言只是很小的组成部分。

去年5月，位于华盛顿的美国联邦巡回上诉法院维持了2012年专利侵权的判决。然而法院也表示，苹果手机的外观不能通过商标来保护。基于其他五款手机的额外损害赔偿，也同样取决于上诉的结果。

三星要求最高法院重审该案件，三月时，法官同意研究以下问题，即在专利仅适用于产品的一部份的情形下，是否应该将侵犯外观设计专利产品的总利润作为补偿。

设计师们周四表示，在消费者的心目中，“产品外观所代表的是基本特色、功能和用户体验。”

他们认为，设计被剽窃会导致销售减损，所以苹果公司应该得到侵权人获得的全部利润作为补偿。

三星已经拥有包括互联网协会(The Internet Association)在内的一些行业团体、以及矽谷巨头Facebook公司(FB.O)以及Alphabet公司(GOOGL.O)的子公司谷歌的支持；谷歌是三星手机使用的安卓操作系统的发明公司。

这些团体表示，联邦巡回上诉法院的决定对科技行业是危险的，因为它会助长那些通过起诉设计专利侵权来赚钱的公司的气焰。(完)