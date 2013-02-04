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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 4日 星期一 14:10 BJT

苹果超越三星 去年第四季首度称霸美国手机市场

研究机构Strategy Analystics一份报告显示，苹果在2012年第四季首次跃居美国手机市场销量最大品牌，超越对手三星电子。报告指出，在涵盖功能型手机及智能手机的美国市场，苹果占有率由26%跳升至34%，三星则由31.8%升至32.3%。路透

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