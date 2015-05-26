（更正）三星帝国即将改朝换代 关键资产重组以助新君牢握重权

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
（更正：三星电子副会长名字为“李在镕”，非“李在熔”）
路透首尔5月26日 - 三星集团实际控股公司第一毛织(028260.KS)周二寻求另一个基石投资者，要重组这家韩国最大的综合性企业以保证管理层更替的顺利完成。该公司出价逾80亿美元，收购一家持有三星电子(005930.KS)关键股权的关联公司。
第一毛织拥有建筑、时尚等很多行业的权益，目前愿拿出定价约8.9万亿韩元(81.1亿美元)的新股，收购建筑公司三星物产000830.KS。继近期三星重组导致市场不安之后，两公司股价上涨近15%，从而使三星物产估值超过卖价，达到约10万亿韩元。
此举将使第一毛织和三星物产实现合并，而两公司正是李氏家族集团企业的两个关键公司。这一举措还将巩固法定继承人、三星电子副会长李在镕的地位，他可能仍将是合并后实体的第一大股东。三星准备最终把公司控制权从族长李健熙转移至其子女手中。
三星物产持有三星电子4.06%的股权，以当前股价计算所持股权市值近80亿美元，是后者的第三大投资人，仅次于韩国国家退休基金(NPS)和三星生命(032830.KS)。
最新举措仍需股东批准，而且可能也不是最后的动作。
根据协议，第一毛织将以0.35股以固定价格发行的本公司新股，换取1股三星物产的股票，交易对三星物产的估值为89亿韩元。合并后实体将保留三星物产的名称，也将成为三星的生物制药业务的最大股东，从而把集团这个有前途的新增长点置于李在熔的控制之下。
周二股价大涨之际，首尔部分人士称，股东批准并非板上钉钉的事。(完)
(编译 王颖；审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。