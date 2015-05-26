（更正）三星帝国即将改朝换代 关键资产重组以助新君牢握重权

（更正：三星电子副会长名字为“李在镕”，非“李在熔”）

路透首尔5月26日 - 三星集团实际控股公司第一毛织(028260.KS)周二寻求另一个基石投资者，要重组这家韩国最大的综合性企业以保证管理层更替的顺利完成。该公司出价逾80亿美元，收购一家持有三星电子(005930.KS)关键股权的关联公司。

第一毛织拥有建筑、时尚等很多行业的权益，目前愿拿出定价约8.9万亿韩元(81.1亿美元)的新股，收购建筑公司三星物产000830.KS。继近期三星重组导致市场不安之后，两公司股价上涨近15%，从而使三星物产估值超过卖价，达到约10万亿韩元。

此举将使第一毛织和三星物产实现合并，而两公司正是李氏家族集团企业的两个关键公司。这一举措还将巩固法定继承人、三星电子副会长李在镕的地位，他可能仍将是合并后实体的第一大股东。三星准备最终把公司控制权从族长李健熙转移至其子女手中。

三星物产持有三星电子4.06%的股权，以当前股价计算所持股权市值近80亿美元，是后者的第三大投资人，仅次于韩国国家退休基金(NPS)和三星生命(032830.KS)。

最新举措仍需股东批准，而且可能也不是最后的动作。

根据协议，第一毛织将以0.35股以固定价格发行的本公司新股，换取1股三星物产的股票，交易对三星物产的估值为89亿韩元。合并后实体将保留三星物产的名称，也将成为三星的生物制药业务的最大股东，从而把集团这个有前途的新增长点置于李在熔的控制之下。

周二股价大涨之际，首尔部分人士称，股东批准并非板上钉钉的事。(完)

(编译 王颖；审校 高琦)

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