三星正与日本村田制作所洽谈S8电池供应协议--日经新闻

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透2月3日 - 日本经济新闻报道称，三星电子(005930.KS)正与日本村田制作所(6981.T)磋商一项供应协议，提供其盖乐世(Galaxy)S8智能手机的电池。
盖乐世S8将取代去年因起火事件导致全球召回的盖乐世Note7。
经过数月来的起火事故调查，三星电子上个月表示，缺陷电池来自两家供应商，一家是其旗下关联公司三星SDI (006400.KS)，另一家是中国的新能源科技有限公司(简称ATL)。Note7事故导致公司营业利润蒸发53亿美元。
三星无线事业部部长高东真在1月份表示，已采取相应措施，避免再发生起火事件。
日本经济新闻的报道称，村田制作所有可能取代ATL成为S8两家电池供应商之一，具体还有赖于谈判的进展情况。
由于不在正常工作时段，三星和村田制作所均未立即回应路透的置评请求。(完)
(编译 刘秀红；审校 张若琪)
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