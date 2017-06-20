三星计划于8月下半月发布Note8智能手机--消息人士

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月20日 - 一位知情人士周二对路透表示，三星电子(005930.KS)计划于8月下半月在纽约举行媒体发布会，发布其盖乐世(Galaxy) Note8智能手机。
这位消息人士称，盖乐世Note 8手机将配备曲面屏，屏幕尺寸将稍大于盖乐世S8的6.2英寸，手机还将配备两个后置摄像头。由于未被授权公开谈及此事，该消息人士拒绝透露身份。
他没有透露包括定价在内的其它有关Note8手机的消息。
三星电子拒绝就这篇报导置评。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。