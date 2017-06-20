三星计划于8月下半月发布Note8智能手机--消息人士

路透首尔6月20日 - 一位知情人士周二对路透表示，三星电子(005930.KS)计划于8月下半月在纽约举行媒体发布会，发布其盖乐世(Galaxy) Note8智能手机。

这位消息人士称，盖乐世Note 8手机将配备曲面屏，屏幕尺寸将稍大于盖乐世S8的6.2英寸，手机还将配备两个后置摄像头。由于未被授权公开谈及此事，该消息人士拒绝透露身份。

他没有透露包括定价在内的其它有关Note8手机的消息。

三星电子拒绝就这篇报导置评。(完)