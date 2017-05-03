三星电子获韩政府批准 其零部件与软件可用于自动驾驶车测试

路透首尔5月2日 - 三星电子(005930.KS)获得韩国当局许可，可于国内测试配备有该公司电子零部件与软件的无人驾驶汽车。三星电子正努力跨足自动驾驶车产业，寻求刺激增长的新要素。

韩国国土部周一发表声明表示，这款汽车是由一家韩国汽车制造商所生产汽车的改版，车内使用三星电子自家零部件，例如相机与人工智能软件等。

该部表示，三星电子计划利用这款汽车研发能在恶劣天候状况下驾驶的自驾演算法，以及下一代自驾车的零部件。

“我们要清楚表明，本公司并没有进军汽车制造业务的计划，”三星周二在另一项声明中对路透表示，并称这辆车将有助于三星“自动操作深入学习演算法”的进一步发展。

随着关键产品智能手机市场的成熟，三星电子已将汽车业列为新的增长来源。三星今年稍早完成对哈曼国际工业80亿美元的收购，分析师认为收购这家纪录良好的汽车零部件制造商，可能有助于三星在此一产业的实力快速提升。

不过，汽车业务要大到足以与三星的记忆体晶片(存储器芯片)及智能手机等主力产品业务相提并论，可能要花上数年时间。目前三星尚未取得任何车厂的主要供应协议。(完)