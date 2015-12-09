三星电子称将成立汽车相关业务团队

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力

路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。