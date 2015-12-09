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国际财经 | 2015年 12月 9日 星期三 15:26 BJT

三星电子称将成立汽车相关业务团队

路透首尔12月9日 - 三星电子(005930.KS)周三称，计划成立一个专注汽车相关业务发展的团队。该公司正在寻求新的增长引擎。

三星发表声明称，该团队将首先专注于信息娱乐与自动驾驶技术，目标是获得汽车相关零部件的销售。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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