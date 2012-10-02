美法院撤销三星Galaxy Tab禁售令

路透10月1日电---美国一家法院撤销了苹果在专利争端中赢得的针对三星电子Galaxy Tab 10.1发布的销售禁令,允许三星在美国销售该款产品.

销售禁令作出後,法院开始对苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)备受外界关注的诉讼战进行为期一个月的审理,并在上个月作出裁决,苹果几乎大获全胜.

然而,上述平板电脑被据以要求禁售的专利,陪审团认定三星电子并没有侵犯,三星电子也认为应取消该禁令.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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