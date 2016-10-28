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亚洲 | 2016年 10月 28日 星期五 17:07 BJT

韩国新股：三星生物制剂IPO规模达19.7亿美元，为韩国历来次高

此次售股涉及三星生物制剂25%的股权，包括1,100万股新股，和550万股三星电子 持有的股票。

这是继2010年三星生命 筹资4.89万亿韩元后，韩国最大的一笔交易。

该IPO价格对三星生物制剂的估值为9万亿韩元，市值在韩国上市企业中排名第31。

三星电子仍将为三星生物制剂第二大股东，仅次于三星物产 ，通过此次IPO将筹资约7,500亿韩元，给该公司83万亿韩元的现金储备再添一笔。(完) (编译 汪红英/王洋/王丽鑫；审校 李春喜/高琦/刘秀红)

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