韩国新股：三星生物制剂IPO规模达19.7亿美元，为韩国历来次高

此次售股涉及三星生物制剂25%的股权，包括1,100万股新股，和550万股三星电子 持有的股票。

这是继2010年三星生命 筹资4.89万亿韩元后，韩国最大的一笔交易。

该IPO价格对三星生物制剂的估值为9万亿韩元，市值在韩国上市企业中排名第31。