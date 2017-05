独家：三星欲出75亿美元购黑莓 看上专利--消息（更新版）

(新增更多细节)

路透纽约1月14日 - 据一位知情人士和路透看到的文件,韩国智能手机生产商三星电子 (005930.KS)最近提出,最多以75亿美元收购黑莓(BBRY.O)(BB.TO),以获取价值颇高的专利。三星电子与苹果(AAPL.O)争夺企业市场。

这位消息人士周三称,三星最初提出的价格为每股13.35-15.49美元,较黑莓当前股价溢价38-60%。

这位消息人士称,双方代表上周会面,讨论了可能的交易。目前,他们正与各自的财务顾问进行沟通。这位消息人士不愿透露身份,因会谈是不公开的。

黑莓在声明中称,“未与三星电子就可能收购黑莓进行磋商。”在路透发布报导后,黑莓股价大涨近30%;黑莓声明发布后,黑莓在盘后电子交易时段下跌约15%。

三星也告诉首尔的路透记者,没有收购黑莓的计划。“媒体关于收购的报导是没有根据的,”三星的一名发言人士表示。

另外加拿大环球邮报周三报导,最近几个月黑莓回绝了几个收购意向,因其董事会及最大投资者认为,其重组策略将比现有并购方案能为股东带来更多价值。

据加拿大环球邮报报导,黑莓董事会认为这些出价--有些超过了70亿美元,远低于未来几年黑莓的潜在资产价值。

黑莓在执行长程守宗的领导下,已夺回部分失去的市场。该公司正在努力收复已落入苹果、谷歌(GOOGL.O)和三星电子手中的市场份额。

**企业市场**

“黑莓目前处于转变阶段,任何投资都是对未来的押注,所以眼下三星是在全部未来成真前就介入,”晨星分析师Brian Colello称。

三星电子作为全球最大智能手机生产商,优势在于消费市场,但最近几年该市场已变得拥挤不堪。假如能够收购黑莓,那么三星电子就可以进一步打入企业市场。三星在企业市场落后于竞争对手。

“你在办公室看到多少部三星手机?这将是三星进入企业市场的契机,“BGC Partners分析师Colin Gillis称。

黑莓与三星电子结盟,必须得到Prem Watsa的首肯,他旗下的Fairfax Financial Holdings Ltd (FFH.TO)是黑莓的大股东。Fairfax曾为黑莓的债务资本重组提供资金。这次重组使程守宗2013年11月空降黑莓,成为该公司执行长。Fairfax Financial Holdings总裁Paul Rivett拒绝发表评论。

如果三星收购黑莓,还面临加拿大及美国监管机构的审查。根据加拿大法律,任何外国企业收购黑莓,都需要得到政府批准。

黑莓安全可靠的网络管理着数以千计大企业客户,以及全球许多政府和军事机构的电子邮件往来。

据路透看到的文件,三星及其顾问还预计美国外资审议委员会(CFIUS)的审批程序复杂。该委员会负责审查企业并购对于国家安全的影响。

**专利组合**

三星认为,部分收购黑莓,其它部分仍作为拥有独立董事会的公开上市实体,或许可帮助三星更容易拿到CFIUS许可。但文件显示,三星也怀疑这种不完全收购能否让其实现策略目标。

2013年时有消息人士曾对路透表示,加拿大政府当时强烈暗示黑莓,若该公司想出售股权给中国联想集团,将出于安全考虑加以反对。加拿大总理办公室周三不愿发表评论,但了解加拿大政府想法的消息人士表示,三星电子的收购不大可能引发安全担忧。

MacNicol & Associates投资组合经理Ross Healy说,媒体所说的三星报价低估了黑莓价值。MacNicol & Associates持有少量黑莓股份。

“获得黑莓网络以及其全部的安全技术,对于设法有别于苹果或其他对手的三星而言实属妙计,”他说。

黑莓的专利组合总计约有44,000个专利,截至去年8月为止,这些专利的净账面价值超过14.3亿美元,但许多分析师认为其价值可能更高。

Charter Equity Research总经理Edward Snyder说,三星瞄准黑莓的专利是合理的,但三星可能必须吃下整个儿黑莓,因为黑莓公司高层并不想只出售特定资产。“三星得买下全部资产,然后关闭他们不需要的部分。”

黑莓周三推出了盼望已久的Classic手机,期望能藉此赢回市占率,招揽仍在使用老式按键手机的客户。该款手机类似此前颇为流行的Bold和Curve手机。

黑莓第三季营收自上年同期的11.9亿美元降至7.93亿,不及分析师预期的9.315亿美元。

黑莓在美国上市的股票暴涨近30%,周三收报12.595美元。

根据相关文件,在假设将12.5亿美元可转债转换成股票的前提下,三星的出价显示其对黑莓的估值为60-75亿美元。

去年11月,黑莓宣布与三星在安全领域建立合作伙伴关系。这将把黑莓的安全平台与三星用于Galaxy设备的安全软件相结合。(完)

