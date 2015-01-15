独家：三星欲出75亿美元购黑莓 看上专利--消息（更新版）

2013年9月21日在英国拍到的黑莓公司标识。 REUTERS/Dado Ruvic

(新增更多细节)

路透纽约1月14日 - 据一位知情人士和路透看到的文件，韩国智能手机生产商三星电子 (005930.KS)最近提出，最多以75亿美元收购黑莓(BBRY.O)(BB.TO)，以获取价值颇高的专利。三星电子与苹果(AAPL.O)争夺企业市场。

这位消息人士周三称，三星最初提出的价格为每股13.35-15.49美元，较黑莓当前股价溢价38-60%。

这位消息人士称，双方代表上周会面，讨论了可能的交易。目前，他们正与各自的财务顾问进行沟通。这位消息人士不愿透露身份，因会谈是不公开的。

黑莓在声明中称，“未与三星电子就可能收购黑莓进行磋商。”在路透发布报导后，黑莓股价大涨近30%；黑莓声明发布后，黑莓在盘后电子交易时段下跌约15%。

三星也告诉首尔的路透记者，没有收购黑莓的计划。“媒体关于收购的报导是没有根据的，”三星的一名发言人士表示。

另外加拿大环球邮报周三报导，最近几个月黑莓回绝了几个收购意向，因其董事会及最大投资者认为，其重组策略将比现有并购方案能为股东带来更多价值。

据加拿大环球邮报报导，黑莓董事会认为这些出价--有些超过了70亿美元，远低于未来几年黑莓的潜在资产价值。

黑莓在执行长程守宗的领导下，已夺回部分失去的市场。该公司正在努力收复已落入苹果、谷歌(GOOGL.O)和三星电子手中的市场份额。

**企业市场**

“黑莓目前处于转变阶段，任何投资都是对未来的押注，所以眼下三星是在全部未来成真前就介入，”晨星分析师Brian Colello称。

三星电子作为全球最大智能手机生产商，优势在于消费市场，但最近几年该市场已变得拥挤不堪。假如能够收购黑莓，那么三星电子就可以进一步打入企业市场。三星在企业市场落后于竞争对手。

“你在办公室看到多少部三星手机？这将是三星进入企业市场的契机，“BGC Partners分析师Colin Gillis称。

黑莓与三星电子结盟，必须得到Prem Watsa的首肯，他旗下的Fairfax Financial Holdings Ltd (FFH.TO)是黑莓的大股东。Fairfax曾为黑莓的债务资本重组提供资金。这次重组使程守宗2013年11月空降黑莓，成为该公司执行长。Fairfax Financial Holdings总裁Paul Rivett拒绝发表评论。

如果三星收购黑莓，还面临加拿大及美国监管机构的审查。根据加拿大法律，任何外国企业收购黑莓，都需要得到政府批准。

黑莓安全可靠的网络管理着数以千计大企业客户，以及全球许多政府和军事机构的电子邮件往来。

据路透看到的文件，三星及其顾问还预计美国外资审议委员会(CFIUS)的审批程序复杂。该委员会负责审查企业并购对于国家安全的影响。

**专利组合**

三星认为，部分收购黑莓，其它部分仍作为拥有独立董事会的公开上市实体，或许可帮助三星更容易拿到CFIUS许可。但文件显示，三星也怀疑这种不完全收购能否让其实现策略目标。

2013年时有消息人士曾对路透表示，加拿大政府当时强烈暗示黑莓，若该公司想出售股权给中国联想集团，将出于安全考虑加以反对。加拿大总理办公室周三不愿发表评论，但了解加拿大政府想法的消息人士表示，三星电子的收购不大可能引发安全担忧。

MacNicol & Associates投资组合经理Ross Healy说，媒体所说的三星报价低估了黑莓价值。MacNicol & Associates持有少量黑莓股份。

“获得黑莓网络以及其全部的安全技术，对于设法有别于苹果或其他对手的三星而言实属妙计，”他说。

黑莓的专利组合总计约有44,000个专利，截至去年8月为止，这些专利的净账面价值超过14.3亿美元，但许多分析师认为其价值可能更高。

Charter Equity Research总经理Edward Snyder说，三星瞄准黑莓的专利是合理的，但三星可能必须吃下整个儿黑莓，因为黑莓公司高层并不想只出售特定资产。“三星得买下全部资产，然后关闭他们不需要的部分。”

黑莓周三推出了盼望已久的Classic手机，期望能藉此赢回市占率，招揽仍在使用老式按键手机的客户。该款手机类似此前颇为流行的Bold和Curve手机。

黑莓第三季营收自上年同期的11.9亿美元降至7.93亿，不及分析师预期的9.315亿美元。

黑莓在美国上市的股票暴涨近30%，周三收报12.595美元。

根据相关文件，在假设将12.5亿美元可转债转换成股票的前提下，三星的出价显示其对黑莓的估值为60-75亿美元。

去年11月，黑莓宣布与三星在安全领域建立合作伙伴关系。这将把黑莓的安全平台与三星用于Galaxy设备的安全软件相结合。(完)

(编译 于春红/李婷仪/孙茉莉; 审校 张涛)

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