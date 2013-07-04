韩国个股：三星电子收购电视数字录像设备公司Boxee

路透7月3日 - 三星电子 周三宣布，该公司已收购电视数字录像设备公司Boxee。

三星未披露交易的具体条款。

Boxee是一种数字录像机(DVR)，能在云端存储内容，并让观众在任何地方观看录像，没有空间限制。大多数DVR只能存储有限数量的录像，用户录制新录像时必须删除旧内容。

“三星获得了Boxee的关键人才和资产，”三星的一位女发言人表示，“这将帮助我们继续改善在关联设备上的整体用户体验。”

Boxee的一位代表证实了该公司并入三星的消息。

作为全球最大的电视机生产商，三星一直致力于扩展其互联网电视的功能，比如Skype视频电话，以及能够直接链接Netflix 以及其他流媒体视频内容的应用程序。

苹果 、谷歌(Google) 和英特尔(Intel) 等科技巨擘正试图进入流媒体视频领域，以通过其设备来吸引消费者。

创立于2007年的Boxee总部设在以色列，已从Spark Capital、Union Square Ventures和Softbank NY等风险资本公司获得近2,700万美元投资。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)