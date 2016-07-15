三星电子计划入股比亚迪 增强电动车芯片业务

路透首尔7月15日 - 韩国电子产品巨头三星电子(005930.KS)周五表示，正就收购中国汽车制造商比亚迪(1211.HK) (002594.SZ)的部分股权进行谈判，该行动将帮助三星电子提升电动车芯片业务的发展。

三星电子称，投资数额和在比亚迪的持股比例都还未最终敲定。比亚迪是电动车生产商，巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)亦对比亚迪有资金支持。

近年来在全球范围内，汽车生产商和科技公司建立合作伙伴关系的情况愈发普遍，因为随着各方竞相开发自动驾驶和互联网关联的电动车，引发对相关电子元件和软件的需求增加。

三星电子已经成立了一个开发汽车相关产品的业务团队，寻求在全球智能手机行业放缓之际，开拓出一个获利增长新领域。智能手机原本是三星电子的主要获利来源。

韩国经济新闻周五稍早报导，三星电子已同意买入价值约30亿元人民币(4.49亿美元)的比亚迪股份，这将使三星电子持有比亚迪4%的股权。三星拒绝就报导的交易条款发表评论。

“我们计划讨论未来各种业务的合作，”三星在宣布投资的声明中称。

三星电子的关联企业三星SDI(006400.KS)早盘交易中涨逾8%，因市场寄望其能向比亚迪提供电动车电池。

但三星电子否认电池供应是其与比亚迪合作的一部分。三星SDI稍后回吐涨幅，0310GMT时上升2.3%。

与此同时，三星电子股价涨1.2%，韩国综合股价指数.KS11升0.6%，三星电子触及逾三年最高水准，扩大上周以来的升势。(完)