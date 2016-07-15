三星电子计划入股比亚迪 增强电动车芯片业务

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透首尔7月15日 - 韩国电子产品巨头三星电子(005930.KS)周五表示，正就收购中国汽车制造商比亚迪(1211.HK) (002594.SZ)的部分股权进行谈判，该行动将帮助三星电子提升电动车芯片业务的发展。
三星电子称，投资数额和在比亚迪的持股比例都还未最终敲定。比亚迪是电动车生产商，巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)亦对比亚迪有资金支持。
近年来在全球范围内，汽车生产商和科技公司建立合作伙伴关系的情况愈发普遍，因为随着各方竞相开发自动驾驶和互联网关联的电动车，引发对相关电子元件和软件的需求增加。
三星电子已经成立了一个开发汽车相关产品的业务团队，寻求在全球智能手机行业放缓之际，开拓出一个获利增长新领域。智能手机原本是三星电子的主要获利来源。
韩国经济新闻周五稍早报导，三星电子已同意买入价值约30亿元人民币(4.49亿美元)的比亚迪股份，这将使三星电子持有比亚迪4%的股权。三星拒绝就报导的交易条款发表评论。
“我们计划讨论未来各种业务的合作，”三星在宣布投资的声明中称。
三星电子的关联企业三星SDI(006400.KS)早盘交易中涨逾8%，因市场寄望其能向比亚迪提供电动车电池。
但三星电子否认电池供应是其与比亚迪合作的一部分。三星SDI稍后回吐涨幅，0310GMT时上升2.3%。
与此同时，三星电子股价涨1.2%，韩国综合股价指数.KS11升0.6%，三星电子触及逾三年最高水准，扩大上周以来的升势。(完)
(编译 高琦/于春红; 审校 龚芳/李婷仪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。