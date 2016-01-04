三星电子CEO警告称2016年业务环境极具挑战

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透首尔1月4日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)表示，预计2016年业务环境艰难，因全球经济疲弱，而且记忆体晶片(存储器芯片)和智能手机等核心业务领域竞争加剧。
三星电子周一发布声明说，CEO权五铉在新年致辞中对员工表示，今年全球低增长将持续，源自新兴市场国家金融风险等问题的不确定性升高。
三星电子表示，权五铉还警告称，该公司主要业务领域面临的竞争加剧，但未提供具体的财务预估。三星电子料将于周五公布12月止的第四季的官方业绩初估。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。