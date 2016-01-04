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国际财经 | 2016年 1月 4日 星期一 11:13 BJT

三星电子CEO警告称2016年业务环境极具挑战

路透首尔1月4日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)表示，预计2016年业务环境艰难，因全球经济疲弱，而且记忆体晶片(存储器芯片)和智能手机等核心业务领域竞争加剧。

三星电子周一发布声明说，CEO权五铉在新年致辞中对员工表示，今年全球低增长将持续，源自新兴市场国家金融风险等问题的不确定性升高。

三星电子表示，权五铉还警告称，该公司主要业务领域面临的竞争加剧，但未提供具体的财务预估。三星电子料将于周五公布12月止的第四季的官方业绩初估。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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