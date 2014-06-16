焦点：三星电子坐拥600亿美元现金 增加债券投资

图中为印有三星公司标识的旗帜。 REUTERS/Tobias Schwarz

路透首尔6月16日 - 韩国三星电子(005930.KS)坐拥600亿美元现金，正在成为本地债券市场中的主要玩家，买入更多韩国发行的债券。

三星积极买进民间银行与政府债券，凸显这家电子巨擘在管理巨额现金方面面临诸多挑战。本地银行业者不愿意过多接受三星的短期存款。

三星是全球最大的智能手机生产商。知情消息人士表示，韩国国民银行发行周五发行3,000亿韩元(2.9475亿美元)两年期债券中，三星购买了其中的三分之二以上。国民银行是KB金融集团(105560.KS)旗下公司。

交易员亦表示，三星上月末购买了将近3,000亿韩元的三年期公债。

虽然购买本地债券对于三星来说并非罕见之事，但交易员表示，该公司以前通常购买评级较高的、政府支持的金融企业发行的债券，比如韩国产业银行和Korea Finance Corp。

“我认为三星在使所持资产多样化，并扩展这些资产的期限，”韩华证券的固定收益分析师Kong Dong-rak表示。

“三星必须以某种方式管理这些现金，他们不是总能从银行那里得到正好的收益率和存续期，因此看起来他们到债市来寻找新的途径。”

三星通常远离大型并购活动，并且不愿通过派息和股票回购来大笔回馈股东，这使该公司现金愈发增多。

相比而言，苹果(AAPL.O)面临着来自股东的压力，已经通过股息和回购向股东返还现金。苹果的股息收益率略高于2%，约是三星的两倍。三星去年提高股息，并承诺2014年派发更多股息。

根据汤森路透数据，过去12个月三星的股息派发率为7.11%，而苹果的高达29.03%。

三星电子发言人称，该公司确保稳定现金管理的立场没有改变，她拒绝进一步评论。

三星并未公布投资细目。

韩国一民营银行负责发债事务的主管表示，三星扩大投资组合的举动，部分是因为银行不愿承接太多三星的存款，因三星的存款通常是相对短期的，若在存款到期后提出，会造成负债管理的问题。

“从本地银行的立场来看，承接单一企业过多的存款是有风险的，”该主管称，由于事态敏感，因此这位主管不愿具名。

韩国一金融机构的资产经理称：“三星通常会将现金投入存款产品，到期后再续存，但银行从去年下半年开始给的利率低得荒谬，基本上就是在说他们不愿意再承接这存款。”

交易商称，三星对国内债券的胃纳升高，给本地短期债提供了支撑，尤其是两年期和三年期债券。

“近来有多档债券在5月到期，银行因此增加发债，市场上原本还担心能否消化这些供应，”另一本地银行负责发债事务的主管称。“但在三星大举买进后，这些疑虑已消除。”(完)

(编译 张涛/杜明霞/王冠中; 审校 王洋/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。