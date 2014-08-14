三星手机霸业岌岌可危 全球手机产业重新洗牌--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月14日出版的当期「老谢开讲」专栏)

一手由三星电子行动事业部门负责人申宗均搭建的三星全球手机霸业，持续了五年高速成长，如今三星手机霸权王国似乎面临空前挑战，全球手机市场可能正面临快速重组。

三星公布第二季成绩单，营收五十二．三五兆韩元，衰退八．九％，本业获利七．一九兆韩元，衰退二四．六％，净利六．二五兆韩元，衰退一九．六％。这是三星电子三年来首次出现的业绩大衰退局面，源头来自占三星净利六成的移动业务部门出了问题。

三星的手机部门第二季获利四．四二兆韩元，衰退三成，ＬＣＤ显示器部门获利二二○○亿韩元，衰退八成，其他晶片业务及消费电子部门则出现成长。这份不怎么好看的成绩单，当然会重创三星电子的股价，也影响了韩国经济及股价表现。

**股价重挫，霸业面临空前挑战**

三星是二十一世纪最具成长潜力的ＩＴ企业之一。二○○○年美国科技泡沫后，三星电子才逐渐萌芽发展，当时三星电子的股价只有十三．四万韩元，到了金融海啸前夕，三星的股价最高涨到七十六．四万韩元，海啸后又重挫到四十．三万韩元，但三星抓住全球智慧型手机成长趋势，GALAXY系列不到三年时间，就超越天王巨星苹果，在二○一一年三星已是世界手机龙头，股价也写下一○一．四万韩元新高，如果大家不健忘的话，那个时候台湾的宏达电也创下一三○○元新天价。

其后在欧债危机中，三星股价一度下跌到六十七．二万韩元，但是一一年到一三年是三星攻略全球的黄金时期，三星股价在一三年一月又写下一五八．四万韩元，市值逾二千亿美元，一度超越丰田，成为亚洲市值最大企业。此后，三星开始面临成长挑战。

一二年第四季，三星的净利首度突破七兆韩元，此后六季，三星电子的净利都在七兆韩元以上，这次衰退到六．二五兆韩元，等于退回到一二年第二、三季的水准，当然对三星的股价带来无情撞击。最近外资在七月加码韩国四十六．八亿美元，三星的股价一度从一二八．二万韩元涨到一四○．八万韩元，南韩综合指数也一度写下二○九三点的三年新高。但三星公布业绩，股价立刻打回原形，七月三十一日三星股价重挫五二○○○韩元，八月一日又大跌五一○○○韩元，八月八日又写下一二四．八万韩元的新低价，从股价出现的颓势，可知三星的霸业已面临空前挑战。

今年第二季全球手机产业出现大洗牌的新变化，全球手机出货量二．九五三亿支，季增二．六％，市调机构ＩＤＣ预测全球智慧型手机出货在第三季将超过三亿支。但是值得注意的是，三星虽然依旧坐稳龙头宝座，但是却是前五大业者中唯一业绩出现衰退的公司。

今年第二季手机市场出现与过去不一样的巨大变化，第一名的三星电子出货七四三○万支，年衰退三．九％，三星仍是龙头，但是市占率却从三二．三％掉到二五．二％。第二名的苹果在iPhone 6尚未正式推出的情况下，仍有三五一○万支，年成长一二．四％，但市占率仍从一三％掉到一一．九％，精采的在后头，后面的三至五名全是中国新崛起的智慧型手机品牌。

其中最具竞争力的是华为，华为第二季手机出货二○三○万支，成长九五．一％，全球市占率从四．三％逼到六．九％，第四名是联想，单季出货一五八○万支，成长三八．七％，市占率从四．七％到五．四％，而从后面杀到前面的黑马是雷军的小米，单季出货一五○○万支，抢下全球五．一％的市场，全球前五大手机大厂，中国已抢占三席。

**让出中国与印度智慧型手机龙头宝座**

那么过去一直排行第三的ＬＧ哪里去了？ＬＧ第二季出货一四五○万支，仍成长一九．八％，但市占率却从五％掉到四．九％，已掉到全球第六，而且中国品牌厂中兴通讯、酷派、ＴＣＬ来势汹汹，ＬＧ的排名还可能往下掉。

从金融海啸以来，韩国的智慧型手机大厂三星与ＬＧ形成夹攻苹果的态势，很快三星以GALAXY系列打败苹果的iPhone，成为全球手机的第一名，ＬＧ则紧追在苹果之后，一直站稳第三，但是这个局面在今年出现了巨大变化，全球智慧型手机成长动能来自本土品牌主导的新兴市场。

最近市调机构GANALYS就指出，三星的智慧型手机掉了两个第一，其一是三星在中国市场的龙头地位拱手让给了小米，小米第二季以一五○○万支的出货量登上世界第五，但在中国市场却拿下第一，小米在中国的市占率一四％，打败三星的一三二○万支、一二％的市占率，而联想则以一三○○万支，紧紧追打三星，在中国本土市场前十名的手机品牌，只有三星、苹果是外商，下一步，若小米在中国以外的市场再使力，其他品牌的威胁可能更大。今年第三季小米展开强攻印度市场攻势，印度有可能成为小米第三大市场。

三星掉了两个第一，除了让出中国市场王座，另一个印度市场，三星也输给才刚创业五年的新崛起手机厂Micromax Informatics，根据Counterpoint Research统计，Micromax第二季挤下三星，勇夺印度市场销售冠军，Micromax市占率一六．六％，三星是一四．四％，微软的诺基亚居第三，印度本土的Karbonn Mobiles拿到第四。

这家打败三星的印度品牌手机大厂，○八年才正式进军手机市场，去年Micromax紧追在诺基亚、三星之后，是第三大印度手机厂，今年第二季立刻勇夺冠军，现在Micromax也展开全球手机市场新攻略，期望拿下全球二五％的市占率，企图心十分强烈。

中国与印度本土品牌崛起，它们瓜分了平价功能手机市场，且战斗力愈来愈强，像中国华为上半年出货三四二七万支，年成长六二％，今年全年目标是八千万支。从一一年起，华为的手机出货年年保持六○％的高速成长，目前华为在中国市场成长趋缓，但去年及今年，华为在中东及非洲市场销售却成长五倍，拉丁美洲市场成长三倍，甚至在中国以外的亚太市场及欧洲市场也成长一倍。

**华为专注手机品牌、利润，抢占三星市场**

今年华为开始放弃低阶市场，机型将减少八成，把重心转向中高阶手机，更专注手机的品牌及利润，目标是抢占原来三星的市场。这个战略转向，让华为在非洲、中东及中南美洲市场不断攻城掠地，目前华为在南非、缅甸、委内瑞拉及哥伦比亚等国，手机市占率遥遥领先三星，联想则全力抢攻印尼等东南亚市场。

中国手机大厂擅打高规低价市场，照这个趋势下去，三星的霸业很可能被华为、联想、小米等中国品牌蚕食瓜分。根据市调机构统计，一四年全球手机出货将突破十二亿支，中国品牌手机厂出货将达四亿支，可拿下三成市场，到这个时候，中国本土品牌从联想、华为、小米、酷派、中兴、ＴＣＬ都将挤入前十大，三星市占率一季就从三二．三％摔到二五．二％，下半年速度会更快。

面对中国及印度本土品牌大厂夹击，三星想要跳脱安卓平台，推出自行搭建新平台的TIZEN智慧型手机，现在看起来挑战不小。三星的GALAXY系列在全球大发利市，全都采用谷歌的安卓平台，三星也成为谷歌对抗苹果iOS作业系统的急先锋。但三星手机碰上中国、印度本土品牌大厂崛起，回头想要搭建自家研发的应用程式平台，早日摆脱与众家中国品牌厂打成一团的混乱局面。

TIZEN是这个战略思考下的产物，三星强调TIZEN不只是智慧型手机的作业系统，也是旗下各类电子装置通用平台，而且将用TIZEN抢攻物联网商机。

三星原本已有GALAXY Gear的智能手表，后来推出搭载自家TIZEN操作系统的Gear 2及Gear 2 Neo，到了七月底谷歌开发者大会后，三星再推出以Android Wear作平台的 Gear Live。Android Wear原是谷歌进军穿戴装置的野心之作，可支援特定版本安卓手机，如今三星想另起炉灶，自打TIZEN系统，三星与谷歌的关系开始出现状况。

苹果有自家的iOS系统，和别的系统不相容，但所有其他手机品牌都是采用安卓相容系统，这个局面对三星更不利。作业系统一样，高规低价的产品容易占优势，中国品牌手机崛起，也让三星优势逐渐消失。这回Android Wear可支援特定版本安卓的不同手机，这也意味了三星想打造产品生态圈算盘难以打响，以后的三星手机用户不一定要买三星的智能手表来搭配，其他安卓手机品牌也可相容，这也是GALAXY Gear一直未能大卖的关键所在。

三星本来打算到法国、日本推出TIZEN手机，却因当地业者不配合喊停，后来改在俄罗斯开卖也喊停，三星企图从谷歌及苹果较不具优势的新兴市场重建自己的操作系统，看起来这条路走得并不平顺。

这也代表了三星成长遇到瓶颈，但是手机在中国、印度市场失利，在自建操作系统出师未捷，而在穿戴装置像GALAXY Gear也未能大鸣大放，看起来三星从二○○○年来快速成长似乎渐告一段落。

从世界的ＩＴ巨霸，第一棒是九○年代的索尼，苹果抢了下一棒，然后是三星崛起，下一棒会是谁？华为、联想、小米都有可能，那么中国的手机供应链将会逐渐成形。从最上游的半导体产业链而言，最近中国要对高通课巨额罚金，背后折衷的方式是高通协助中芯发展二十八奈米制程，中国亟待建立上游的手机晶片体系，例如，清华紫光整合ＲＤＡ展讯动作不可谓不大。而华为全力扶植海思，长远来看，中国一定要建立上游半导体产业供应链，台积电短期不会受影响，但长期有隐忧，联发科也必须密切注意展讯重组的新动向。

另一个是手机零组件体系，像相机镜头的舜宇光学，触控面板的信利国际与欧菲光电，电声产品的瑞声科技、歌尔声学，电池的德赛及组装的比亚迪电子、富智康，机壳的比亚迪电子、巨腾、嘉瑞国际等，加上中国品牌手机大厂，从联想、酷派、ＴＣＬ到中兴通讯，会形成庞大的中国手机产业。

台湾的手机零组件产业在这一轮大巨变中，如何站好位置，也是下一个必须思考的新方向。

三星第二季业绩表现不佳

项目 金额（韩元） 年增率（％）

盈利 6.25兆 -19.6

营收 52.35兆 -8.9

营业利益 7.19兆 -24.6

行动装置营业利益 4.42兆 -30.0

晶片业务营业利益 1.86兆 5.7

消费电子业务营业利益 7,700亿 79.0

面板事业营业利益 2,200亿 -80.0(完)

资料来源：综合外电

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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