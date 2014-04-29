三星电子第一季手机出货量增至8900万支 但市占率下滑

路透首尔4月29日 - 研究机构Strategy Analytics周二表示，韩国三星电子(005930.KS)第一季手机出货量增加28%至8,900万支，但市占率流失至中国厂商和其他对手。

Strategy Analytics称，三星第一季手机市占率降至31.2%，低于上年同期的32.4%。苹果(AAPL.O)的市占率则由17.5%降至15.3%。

中国华为市占率为4.7%，与上年同期持平，联想(0992.HK)市占率则由3.9%升至4.7%。(完)

(编译 王冠中; 审校 王兴亚)

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