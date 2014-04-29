三星电子第一季手机出货量增至8900万支 但市占率下滑

（重发）世行CEO称削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的“美国优先”
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透首尔4月29日 - 研究机构Strategy Analytics周二表示，韩国三星电子(005930.KS)第一季手机出货量增加28%至8,900万支，但市占率流失至中国厂商和其他对手。
Strategy Analytics称，三星第一季手机市占率降至31.2%，低于上年同期的32.4%。苹果(AAPL.O)的市占率则由17.5%降至15.3%。
中国华为市占率为4.7%，与上年同期持平，联想(0992.HK)市占率则由3.9%升至4.7%。(完)
(编译 王冠中; 审校 王兴亚)
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路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透4月19日 - 巴克莱在一份报告中表示，3月全球大宗商品总体资产管理规模(Asset Under Management，AUM)从前月的2,820亿美元降至2,770亿美元。
路透华盛顿4月19日 - 美联储副主席费舍尔周三表示，全球展望变得更乐观，已缓和了市场对美国过去三个月两度升息的所有负面反应，而且联储采取渐进调息方式应能抑制对海外国家的溢出效应。