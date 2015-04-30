三星跌出中国智能手机市场前三甲 为三年多来首见

路透首尔4月30日 - 根据研究机构Strategy Analytics的数据，2015年第一季，韩国三星电子(005930.KS)在中国智能手机市场份额的排名降至第四，尽管其守住了全球市场份额的头把交椅。

数据显示，中国智能手机市场第一季出货量总计1.1亿部，中国品牌小米以12.8%的占比位居第一。紧随其后的是苹果公司(AAPL.O)，占比达12.3%。另一个中国品牌--华为则占有10.2%的份额。

Strategy Analytics拒绝透露三星电子第一季在中国市场的出货量，但预计随着三星旗舰手机盖乐世S6和S6 edge在4月上市，该公司将在未来一到两个季度重新挤入前三甲。

该机构还预计，凭借iPhone 6和6 plus手机的热销，苹果将在今年稍晚取代小米，问鼎中国市场。苹果周一公布，在中国市场的营收骤增71%至168亿美元。

据Strategy Analytics，这是自2011年第四季以来，三星电子首度未能进入中国智能手机市场出货量前三名。

Strategy Analytics周三表示，2015年第一季，三星从苹果手中夺回了全球智能手机市场冠军的宝座。

该机构还称，三星第一季在全球市场的出货量达8,320万部，所占份额为24%，低于上年同期的31%，但高于苹果的18%。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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