三星电子暂停与东莞新洋电子业务往来

路透首尔7月14日（记者 Se Young Lee） - 三星电子(005930.KS)周一称，已暂停与中国供应商东莞新洋电子有限公司的业务往来，因该供应商涉嫌使用童工。这是三星首次因童工问题终止与中国供应商的合作，此前外界指责三星电子对供应商用工行为的监控不足。

美国劳工权益组织中国劳工观察（China Labor Watch）上周四发布报告称，发现至少五名没有与东莞新洋电子签订合同的“童工”，并称三星防止供应商使用童工的监控程序“不起作用”。

三星电子周一在声明中称，中国当局也在就此进行调查。

三星电子表示，根据其对使用童工的零容忍政策，如果东莞新洋电子确实使用了童工，将永久性终止与该公司的一切业务往来。

路透周一多次致电东莞新洋电子及其母公司Shinyang Engineering Co(086830.KQ)，但都无人接听。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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