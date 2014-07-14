三星电子暂停与东莞新洋电子业务往来

德国政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透首尔7月14日（记者 Se Young Lee） - 三星电子(005930.KS)周一称，已暂停与中国供应商东莞新洋电子有限公司的业务往来，因该供应商涉嫌使用童工。这是三星首次因童工问题终止与中国供应商的合作，此前外界指责三星电子对供应商用工行为的监控不足。
美国劳工权益组织中国劳工观察（China Labor Watch）上周四发布报告称，发现至少五名没有与东莞新洋电子签订合同的“童工”，并称三星防止供应商使用童工的监控程序“不起作用”。
三星电子周一在声明中称，中国当局也在就此进行调查。
三星电子表示，根据其对使用童工的零容忍政策，如果东莞新洋电子确实使用了童工，将永久性终止与该公司的一切业务往来。
路透周一多次致电东莞新洋电子及其母公司Shinyang Engineering Co(086830.KQ)，但都无人接听。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
路透东京4月25日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，央行正在进行未来如何结束大规模货币刺激计划的研究，但承认距离实现其通胀目标仍远。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。