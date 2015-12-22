三星电子明年起将为超微半导体制造新型芯片--报载

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透首尔12月22日 - 韩国媒体Electronic Times周二援引未具名知情人士报道，韩国科技巨头三星电子(005930.KS)将从明年开始为超微半导体(AMD)AMD.N生产新型芯片(晶片)。
报道称，三星的晶圆代工业务明年将携手格罗方德(Globalfoundries)，开始为超微半导体制造采用14纳米技术的中央处理芯片和图形处理芯片。
最近几个季度以来，三星一直力图扩大其电子元件业务的外部客户基础，寻求抵消智能手机部门获利下滑的局面。该公司已经承揽了苹果(AAPL.O)、英伟达(Nvidia)(NVDA.O)等企业的芯片代工业务。
三星没有立即置评，也未能联系到超微半导体的人士置评。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。