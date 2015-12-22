三星电子明年起将为超微半导体制造新型芯片--报载

路透首尔12月22日 - 韩国媒体Electronic Times周二援引未具名知情人士报道，韩国科技巨头三星电子(005930.KS)将从明年开始为超微半导体(AMD)AMD.N生产新型芯片(晶片)。

报道称，三星的晶圆代工业务明年将携手格罗方德(Globalfoundries)，开始为超微半导体制造采用14纳米技术的中央处理芯片和图形处理芯片。

最近几个季度以来，三星一直力图扩大其电子元件业务的外部客户基础，寻求抵消智能手机部门获利下滑的局面。该公司已经承揽了苹果(AAPL.O)、英伟达(Nvidia)(NVDA.O)等企业的芯片代工业务。

三星没有立即置评，也未能联系到超微半导体的人士置评。(完)