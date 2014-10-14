三星电子CEO称致力于推高芯片产能 但料不会掀价格战

路透首尔10月14日 - 三星电子 (005930.KS)首席执行官(CEO)权五铉周二表示，虽然该公司正努力推升产能，但不预期半导体产业明年会爆发价格大战。三星电子为全球最大存储器芯片制造商。

“我们必须先观望明年的情况如何，但绝对不会出现价格战，”权五铉在一项产业活动场边对记者表示。三星一位女发言人对路透确认了他的说法。

存储器芯片制造商今年公布获利强劲，因个人电脑(PC)与服务器需求优于预期，以及产能管理得当。分析师认为，2015年仍将维持不错的行业情况，预估市场活络程度与今年类似。

三星电子投资15.6兆韩元(146.7亿美元)在韩国兴建新厂房的计划，引发外界对行业获利展望的疑虑。部分投资人担心三星电子可能大举提升供应量，削价打压SK海力士 (000660.KS)与美光(Micron Technology) (MU.O)等对手。

分析师低调看待这种激进做法发生的可能性，指出新厂房要到2017年才开始投入生产。他们表示，在移动业务部门智能手机获利下滑的情况下，记忆体晶片业务的利润率对三星电子至关重要。(完)

(编译 陈宗琦；审校 田建华)

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