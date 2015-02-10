三星手机销量下滑 芯片与面板业务需要增加外部客户

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透首尔2月10日 - 随着三星电子(005930.KS)自家的智能手机销量下降，旗下的元件部门面临压力，必须为芯片(晶片)与面板寻找外部客户，其中包括竞争对手。
三星的子公司Samsung Display已经开始向中国智能手机制造商联想(0992.HK)、酷派(2369.HK)、Oppo和Vivo等供应有机电激发光显示器(OLED)。该公司表示，正在寻找更多的客户，计划到2017年实现总营收的一半都来自外部客户，2013年该比例仅略高于三分之一。
业界人士估计，在Samsung Display的智能手机和平板电脑面板销售中，外部客户约占五分之一，而在电视面板的销售中，外部客户占比达到约50%，凸显必须增加更多移动设备客户。
“在三星电子的Galaxy S手机销售畅旺时，Samsung Display增加海外销售的意愿并不是很强，但现在它在尽量避免过于依赖单一客户。”一位熟悉情况的消息人士对路透表示。
在经历了疲弱的2014年后，三星的系统芯片业务也在竭力扩大客户群。一些分析师表示，该业务上年亏损超过10亿美元，因Galaxy智能手机销售下降以及未赢得向苹果(AAPL.O)供应iPhone 6处理器的合约。
外界普遍预计三星的下一代Galaxy S智能手机将搭载自家生产的Exynos处理芯片。之前高通(QCOM.O)承认一关键客户将不会在旗舰设备上使用其生产的骁龙移动芯片。
三星不愿对此置评，但另一位熟知此事的人士表示，下一代Galaxy S手机采用Exynos芯片的比例可能较前几代来得高。
新装置推出成功，可望争取更多的外部订单，并拉抬获利。三星上个月底表示，公司正与第三方客户就供应Exynos行动处理器展开协商。
“一些三星的零件业务和其他关系企业都太倚赖内制市场，”IM Investment分析师Lee Min-hee表示。“方向普遍有所改变，企业寻求进行外部销售并分散客户基础。”
图表：三星获利：link.reuters.com/duz83w
**移动业务疲弱**
三星10-12月手机获利较上年同期锐减64%，因Galaxy S5销售表现令人失望，且中国小米等对手益发来势汹汹。由于利润率仍受到压缩，分析师认为智能手机不会好转。
然野村和其他券商已调高三星2015年获利预估，押注零件销售的贡献会有所改善。随着智能手机竞争白热化，三星应该可以从芯片和面板等零件需求更佳中获益。
系统芯片业务料尤其是推动力。当地媒体报导和分析师表示，三星可望争取到苹果合约，并为下一代iPhone供应绝大多数的行动处理器。
显示器销售今年也应该可以带来额外助力，因该业务扩大其外部客户基础。大宇证券预估2015年营业利润将较去年成长一倍至1.7万亿韩元。
HDC Asset Management基金经理人Park Jung-hoon表示，“我们开始听说，今年三星年度获利实际上可能会增加，与第四季财报出炉前的市场预期相反，而我认为有可能如此。”(完)
(编译 洪曦/戴素萍 审校 张涛/张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”