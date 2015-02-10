三星手机销量下滑 芯片与面板业务需要增加外部客户

图为手持移动设备的人影投射在显示三星公司标识的屏幕上。 REUTERS/Dado Ruvic

路透首尔2月10日 - 随着三星电子(005930.KS)自家的智能手机销量下降，旗下的元件部门面临压力，必须为芯片(晶片)与面板寻找外部客户，其中包括竞争对手。

三星的子公司Samsung Display已经开始向中国智能手机制造商联想(0992.HK)、酷派(2369.HK)、Oppo和Vivo等供应有机电激发光显示器(OLED)。该公司表示，正在寻找更多的客户，计划到2017年实现总营收的一半都来自外部客户，2013年该比例仅略高于三分之一。

业界人士估计，在Samsung Display的智能手机和平板电脑面板销售中，外部客户约占五分之一，而在电视面板的销售中，外部客户占比达到约50%，凸显必须增加更多移动设备客户。

“在三星电子的Galaxy S手机销售畅旺时，Samsung Display增加海外销售的意愿并不是很强，但现在它在尽量避免过于依赖单一客户。”一位熟悉情况的消息人士对路透表示。

在经历了疲弱的2014年后，三星的系统芯片业务也在竭力扩大客户群。一些分析师表示，该业务上年亏损超过10亿美元，因Galaxy智能手机销售下降以及未赢得向苹果(AAPL.O)供应iPhone 6处理器的合约。

外界普遍预计三星的下一代Galaxy S智能手机将搭载自家生产的Exynos处理芯片。之前高通(QCOM.O)承认一关键客户将不会在旗舰设备上使用其生产的骁龙移动芯片。

三星不愿对此置评，但另一位熟知此事的人士表示，下一代Galaxy S手机采用Exynos芯片的比例可能较前几代来得高。

新装置推出成功，可望争取更多的外部订单，并拉抬获利。三星上个月底表示，公司正与第三方客户就供应Exynos行动处理器展开协商。

“一些三星的零件业务和其他关系企业都太倚赖内制市场，”IM Investment分析师Lee Min-hee表示。“方向普遍有所改变，企业寻求进行外部销售并分散客户基础。”

图表：三星获利：link.reuters.com/duz83w

**移动业务疲弱**

三星10-12月手机获利较上年同期锐减64%，因Galaxy S5销售表现令人失望，且中国小米等对手益发来势汹汹。由于利润率仍受到压缩，分析师认为智能手机不会好转。

然野村和其他券商已调高三星2015年获利预估，押注零件销售的贡献会有所改善。随着智能手机竞争白热化，三星应该可以从芯片和面板等零件需求更佳中获益。

系统芯片业务料尤其是推动力。当地媒体报导和分析师表示，三星可望争取到苹果合约，并为下一代iPhone供应绝大多数的行动处理器。

显示器销售今年也应该可以带来额外助力，因该业务扩大其外部客户基础。大宇证券预估2015年营业利润将较去年成长一倍至1.7万亿韩元。

HDC Asset Management基金经理人Park Jung-hoon表示，“我们开始听说，今年三星年度获利实际上可能会增加，与第四季财报出炉前的市场预期相反，而我认为有可能如此。”(完)

(编译 洪曦/戴素萍 审校 张涛/张荻)

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