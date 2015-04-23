三星电子拟再投逾90亿美元 扩大韩国芯片厂产能--报道

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透首尔4月23日 - 通讯社MoneyToday周四报道称，韩国三星电子(005930.KS)计划至少再投资10万亿韩元(合92.3亿美元)，提高位于韩国的一座新芯片(晶片)工厂产能。该报导未引述消息来源。
三星电子此前曾宣布斥资15.6万亿韩元，在首尔南方的平泽市兴建该座工厂；在三星电子扩展半导体业务以弥补智能手机获利放缓之际，这是该公司对单一生产设施最大的投资承诺。
该工厂预计2017年开始生产，但MoneyToday未具体指出额外的投资何时投入。
报道还称，三星将在韩国芯片厂区制造动态随机存取记忆体(DRAM)，但亦可能视市场情况，制造移动设备处理器。
三星未立即对该报导置评。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。