焦点：三星将取代台积电代工高通最新芯片 价值逾10亿美元

综述：人民币贬值令商品话语权短暂受挫 期货国际化料增强影响力
路透台北1月19日 - 身为全球主要商品消费国，人民币强弱与商品价格息息相关。但自去年起，两者却明显脱钩，原油带动商品价格反弹、人民币贬值令贸易商退出市场等或为主因，此令中国在全球商品定价的话语权短暂受挫。
路透首尔1月14日 - 高通公司(QCOM.O)周四表示，三星电子(005930.KS)将成为该公司最新旗舰移动处理器的唯一制造商，这对于和规模更大的对手台积电(2330.TW)竞争的三星而言，将是一个重大促进。
部分分析师估计，这次合作价值超过10亿美元，而此时由于市场对消费电子和原件的需求放缓，三星今年利润料将再次下滑。三星(AAPL.O) 是苹果的一个主要供应商。
“这次合作的意义非常重大，因为此前除了台积电，高通还没有通过其他厂商生产高端芯片，”Maybank Kim Eng分析师Warren Lau表示。
他说，通过这次骁龙820处理器的生产订单，三星可能获得超过10亿美元的营收，这是台湾竞争对手台积电的损失。
一直把高通视为主要客户的台积电(2330.TW)周四表示，预计当季高端智能手机需求将下降。
高通在电邮给路透的另一份声明中称，三星电子是新的骁龙820移动处理器的独家生产商。
尽管单单的高通订单不会让三星获利重新大放异彩，但该交易暗示，三星努力推动代工业务成长，以使营收来源多样化的努力正在积聚动能。
三星越加依赖芯片和显示器等元件，因苹果和华为等竞争对手削弱了三星的营收和利润率。
**站稳脚跟**
以营收而言，台积电晶圆代工业务远胜三星，但这两家公司在竞争苹果(AAPL.O)等高阶客户厮杀激烈。三星14奈米技术已经站稳与台积电争霸的脚跟，并吸引新客户上门。
Maybank Kim Eng的Lau表示，高通可能扩大对三星下其它今年稍晚上市的骁龙芯片订单，一旦三星量产现正研发中的10奈米技术，则高通将成为三星的主要客户。他称，高通的订单也有可能吸引更多客户出走台积电。
芯片缩小将有助于降低耗电、改善效能、并可以增加单片晶圆的产出。
三星表示，骁龙820芯片使用其14奈米技术，该技术也运用在生产自家的Exynos处理器上。三星在一份声明稿中指出，这些芯片将用在今年上半年的产品上，但未提及合约金额。(完)
(编译 李春喜/于春红/张明钧; 审校 王洋/龚芳)
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路透布鲁塞尔1月18日 - 英国首相特雷莎·梅周二明确表示，英国将退出欧盟单一市场，但她又希望与欧盟达成关税协议，这凸显出设在英国的工业企业所要极力避免的退欧断崖。
路透北京/上海1月18日 - 尽管中国国家主席习近平周二在达沃斯发表讲话，且政府也拿出放宽外资限制的新计划，但要让外国企业相信中国对经济自由化的诚意，还有一段路要走。