焦点：三星将取代台积电代工高通最新芯片 价值逾10亿美元

图为人们手持移动设备的身影和三星电子的标识同时投射在幻灯幕布上。 REUTERS/Dado Ruvic

路透首尔1月14日 - 高通公司(QCOM.O)周四表示，三星电子(005930.KS)将成为该公司最新旗舰移动处理器的唯一制造商，这对于和规模更大的对手台积电(2330.TW)竞争的三星而言，将是一个重大促进。

部分分析师估计，这次合作价值超过10亿美元，而此时由于市场对消费电子和原件的需求放缓，三星今年利润料将再次下滑。三星(AAPL.O) 是苹果的一个主要供应商。

“这次合作的意义非常重大，因为此前除了台积电，高通还没有通过其他厂商生产高端芯片，”Maybank Kim Eng分析师Warren Lau表示。

他说，通过这次骁龙820处理器的生产订单，三星可能获得超过10亿美元的营收，这是台湾竞争对手台积电的损失。

一直把高通视为主要客户的台积电(2330.TW)周四表示，预计当季高端智能手机需求将下降。

高通在电邮给路透的另一份声明中称，三星电子是新的骁龙820移动处理器的独家生产商。

尽管单单的高通订单不会让三星获利重新大放异彩，但该交易暗示，三星努力推动代工业务成长，以使营收来源多样化的努力正在积聚动能。

三星越加依赖芯片和显示器等元件，因苹果和华为等竞争对手削弱了三星的营收和利润率。

**站稳脚跟**

以营收而言，台积电晶圆代工业务远胜三星，但这两家公司在竞争苹果(AAPL.O)等高阶客户厮杀激烈。三星14奈米技术已经站稳与台积电争霸的脚跟，并吸引新客户上门。

Maybank Kim Eng的Lau表示，高通可能扩大对三星下其它今年稍晚上市的骁龙芯片订单，一旦三星量产现正研发中的10奈米技术，则高通将成为三星的主要客户。他称，高通的订单也有可能吸引更多客户出走台积电。

芯片缩小将有助于降低耗电、改善效能、并可以增加单片晶圆的产出。

三星表示，骁龙820芯片使用其14奈米技术，该技术也运用在生产自家的Exynos处理器上。三星在一份声明稿中指出，这些芯片将用在今年上半年的产品上，但未提及合约金额。(完)