三星电子拟再投逾90亿美元扩大芯片产能--MoneyToday（更新版）

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路透首尔4月23日 - 韩国线上新闻服务公司MoneyToday报导称，三星电子(005930.KS)计划至少再投资10万亿(兆)韩元(92亿美元)，提高位于韩国的一座新芯片(晶片)工厂产能，金额较已宣布的投资计划增加64%。

三星在去年底时曾表示，将投资15.6万亿韩元兴建该厂；在三星电子扩展半导体业务以弥补智能手机获利放缓之际，这是该公司对单一生产设施最大的投资承诺。

该厂预定在2017年投产，但MoneyToday未援引消息来源的报导并未明确说明何时进行额外的投资。

该报导并称，韩国新厂将生产动态随机存取记忆体(DRAM)，但亦可能视市场情况，生产移动设备处理器。

三星发言人表示，该公司尚未决定任何进一步的投资，也没有敲定新厂将生产哪些产品。

新厂将坐落于首尔以南的平泽市。关于新厂的计划令一些人士对行业中期前景感到担忧。

三星及其同业对手SK海力士(000660.KS)公布最近数季的记忆体晶片获利强劲，部分得益于整个行业谨慎进行产能管理，支撑了DRAM与NAND晶片价格。

三星曾表示，将力争实现记忆体晶片获利的可持续增长，暗示该公司不会挑起价格战。

该公司2014年晶片业务资本支出规模为14.3万亿韩元。分析师曾表示，该公司宣布的新厂投资符合其惯常的支出习惯，因为这笔支出将分摊到几年中。(完)

(编译 戴素萍/徐文焰；审校 杜明霞/张若琪)

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