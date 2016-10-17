三星电子称已开始量产10奈米芯片 为业内第一家

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透首尔10月17日 - 韩国科技巨擘三星电子(005930.KS)周一表示，其系统芯片业务已使用10奈米技术量产，并自称是业界第一家量产厂商。
三星电子在声明中表示，一项将于明年初推出的科技产品，将使用其10奈米制程技术芯片，不过并未具体说明是什么产品。
韩国电子时报(Electronic Times)本月报导称，三星将成为高通(Qualcomm) (QCOM.O)高阶芯片骁龙830(Snapdragon 830)的独家代工厂，该芯片就是使用10奈米制程技术，而且三星明年初将推出的新一代盖乐世(Galaxy)S系列智能手机，有半数将使用这些处理器。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。