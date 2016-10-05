焦点：三星电子第三季芯片销售强劲 将缓解Note 7手机问题的影响

路透首尔10月5日 - 分析师称，尽管全球召回旗舰智能手机带来不利影响，但三星电子(005930.KS)周五公布第三季营收预估时或将预计该季获利小幅增长，因记忆体芯片和显示器销售良好缓解了上述不利情况。

一些分析师此前称，三星电子召回至少250万部盖乐世Note 7手机，相关的销售和费用损失今年可能得花费近50亿美元。这或将使三星电子手机业务渐露端倪的复苏失去动力；该公司的手机业务近几年表现逊色。

但几位企业观察家称，受到智能手机生产商苹果(AAPL.O)的芯片需求带动，记忆体芯片市场的走强将支撑三星电子获利。汤森路透SmartEstimate对20位分析师的调查显示，预计7-9月三星电子总体业务利润将较上年同期小涨0.7%，至7.4万亿韩元(66.5亿美元)。

三星电子将于周五公布第三季营收及营业利润预估值。

“只要营业利润数字超过7万亿韩元，市场看到后就会认为围绕Note7召回事件的一些杂音已经消除，”HDC资产管理公司基金经理Park Jung-hoon说道。

三星在9月2日开始全球召回该款手机以来，分析师已经调低了对其移动业务表现的预期。一些分析师将其对三星移动业务的获利预估调降了1万亿韩元甚至更多，以反映销量下滑以及手机召回的成本。Note7智能手机自8月19日上市以来便好评如潮且销售强劲。

韩国投资公司(Korea Investment)分析师Jay Yoo预计，三星第三季的移动部门营业利润为2.6万亿韩元，高于上年同期的2.4万亿，但低于4-6月的4.3万亿。

但分析师称，三星的芯片业务将缓解Note7召回带来的损失，因为其他智能手机制造商已经发出了芯片订单，并在年底购物高峰之前推高了价格。分析师预计芯片业务第三季的营业利润或将达到3万亿韩元或更多，为四个季度以来最高。三星是全球最大的记忆体芯片制造商。

分析师称，半导体业的上升趋势在NAND记忆体芯片领域更为明显--这类芯片用于长期数据存储--因第三季NAND的需求已经开始超过供应，源于苹果和中国智能手机生产商的大量订单。与此同时，市场对用于移动设备的固态硬碟存储芯片的需求也在上升。

三星力图从这波升势中获益，尤其是在NAND市场，在应用于企业服务器和存储器等高端3D产品的芯片领域，三星力压其他竞争对手，比如日本的东芝(6502.T)和美国的美光(Micron Technology)(MU.O)。

分析师称，三星显示器业务的获利料也将帮助弥补移动业务的下滑，归功于中国的OPPO和VIVO等智能手机制造商扩大采用三星的有机发光二极体(OLED)面板。

“虽然盖乐世Note 7手机召回事件是个沉重打击，但第三季三星的DRAM、NAND和显示器业务的业绩料好于预期。”东部证券在报告中指出，并预测三星芯片业务的营业利润将达3万亿韩元。（完）