三星电子美国公司因Note7手机起火事件面临集体诉讼

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透10月18日 - 据美国新泽西州纽瓦克市联邦法院的文件，三星电子 (005930.KS)美国公司面临三名盖乐世Note7智能手机用户提起的集体诉讼。
三星电子上周宣布永久停售盖乐世Note7手机；该款手机在上市不到两个月后发生了多起电池起火事件。
9月初三星宣布召回250万部盖乐世Note7手机，这或是科技史上代价最高的产品安全问题事件。
三星电子美国公司发言人拒绝就此诉讼置评。
该诉讼于10月16日提交，称消费者在三星宣布召回后即未再使用该款手机，但被告知更换手机需等待数日或数周时间。
诉讼书中称，消费者须继续为无法使用的手机支付月度设备费用和套餐费用。(完)
(编译 王琛；审校 杜明霞)
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路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。