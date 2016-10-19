三星电子美国公司因Note7手机起火事件面临集体诉讼

路透10月18日 - 据美国新泽西州纽瓦克市联邦法院的文件，三星电子 (005930.KS)美国公司面临三名盖乐世Note7智能手机用户提起的集体诉讼。

三星电子上周宣布永久停售盖乐世Note7手机；该款手机在上市不到两个月后发生了多起电池起火事件。

9月初三星宣布召回250万部盖乐世Note7手机，这或是科技史上代价最高的产品安全问题事件。

该诉讼于10月16日提交，称消费者在三星宣布召回后即未再使用该款手机，但被告知更换手机需等待数日或数周时间。