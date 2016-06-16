三星电子收购美企Joyent 以增强云计算及物联网业务实力

路透首尔6月16日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四表示，将买下美国企业Joyent以增强自身云计算业务实力、以及“物联网(internet-of-things)”业务，但并未披露交易金额。

三星电子在声明中称，此次收购将帮助其增强云相关基础设施与服务。该公司在近几年更加积极地展开并购，例如其在2015年买下了LoopPay以期提升软件和服务能力。

“我们与初创公司密切合作，将新的软件与服务引入三星。而我们采取的手段之一就是推动战略并购，”三星全球创新中心总裁David Eun在声明中表示。(完)