三星电子收购美企Joyent 以增强云计算及物联网业务实力

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透首尔6月16日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四表示，将买下美国企业Joyent以增强自身云计算业务实力、以及“物联网(internet-of-things)”业务，但并未披露交易金额。
三星电子在声明中称，此次收购将帮助其增强云相关基础设施与服务。该公司在近几年更加积极地展开并购，例如其在2015年买下了LoopPay以期提升软件和服务能力。
“我们与初创公司密切合作，将新的软件与服务引入三星。而我们采取的手段之一就是推动战略并购，”三星全球创新中心总裁David Eun在声明中表示。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。