三星电子将对盖乐世Note7手机零部件供应商提供补偿

路透首尔10月18日 - 韩国三星电子(005930.KS)周二宣布，将对已停产的盖乐世Note7智能手机零部件供应商给予补偿，并考虑向其订购该公司其它款手机的零部件，以缓解对这些企业造成的冲击。

三星在声明中表示，对于供货商已生产但尚未使用的Note7零部件，公司将全额付款；对于供应商尚未完成生产的零部件，三星将提供赔偿；还将支付供应商为生产Note7零部件而购买原材料的费用。

三星电子上周决定永久停止销售盖乐世Note7智能手机。由于容易起火，这款手机面世不到两个月即告夭折。(完)