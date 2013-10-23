三星与康宁达成协议 抓供应链控制

* 三星旗下Samsung Display以23亿美元取得康宁股份

* 康宁将买断同Samsung Display合资公司股权

* 这项协议是三星锁定先进元件的最新动作

* 康宁周二股价盘后跳涨28%

* Samsung SDI股价下跌8%

路透10月23日 - 在一个技术快速发展的行业，三星电子(005930.KS)为了通过新产品来领先苹果(AAPL.O)等竞争对手，采取行动抓紧对重要电子零部件供应的控制。

三星集团旗下未上市的公司Samsung Display未来有机会成为美国康宁公司(GLW.N)最大股东。康宁与Samsung Display达成协议，买断双方在1995年创建的液晶显示器(LCD)面板合资。Samsung Display则取得康宁7.4%股权。康宁是防刮玻璃Gorilla Glass制造商，这种玻璃大量用于移动产品。

该交易包括一份康宁和Samsung Display之间的新的LCD面板玻璃供应协议，期限直到2023年，这将使得康宁年度营收增加约20亿美元。Samsung Display为苹果、索尼(6758.T)和联想(0992.HK)等企业制造平板和电视的LCD面板。

根据协议，Samsung Display将获得康宁新发行的可转换优先股，价值19亿美元，同时Samsung Display还将认购4亿美元新的可转换优先股。如果转换这些优先股，Samsung Display将获得康宁7.4%的股权，成为康宁的最大股东。

在达成上述协议之前，三星集团旗下多家公司近几个月己进行多起强化型收购，扩大涉足关键供应链，并为技术走向变化做好准备。

康宁旗下的Gorilla Glass玻璃广泛用于三星Galaxy设备、诺基亚NOK1V.HELumia系列产品以及谷歌旗下的摩托罗拉Droid产品，康宁同时也生产陶瓷基板、光纤，并经营特殊玻璃解决方案事业。

Tongyang Securities分析师Brian Park表示，“藉由将关系延伸至单纯玻璃供应合作之外，三星正试图对旗下未来产品阵容做出更为长远的规划，因为康宁拥有许多技术，不仅仅是在显示器方面，也掌握了许多新兴领域的技术。

“两家公司可能共同研发及测试重要技术，像是塑胶面板，而塑胶面板是制造穿戴式设备的关键。若他们研发成功这类技术，苹果等竞争对手将得向他们进行采购。”

康宁在周二盘后交易中最高上涨28%，因投资者乐见该公司与全球最大智能手机和电视生产商关系更加紧密。康宁还宣布20亿美元的股票回购计划。

持有Samsung Display 84.8%股权的三星电子股价周三在韩国下跌0.9%，持有余下股权的Samsung SDI (006400.KS)则重挫近8%。一些分析师称，该交易将使Samsung SDI的投资利得最多减少五分之一。

“这笔交易使三星进一步涉足元件业务，目前他们是在更深层次的合作，而不仅是低层次的合资企业方式，”新韩投资公司分析师Soh Hyun-cheol称，“康宁在玻璃、光纤、陶瓷和电缆等许多领域拥有原创技术，对于他们来说，与三星合作将帮助减少进入新业务领域的风险。康宁必须尽快迈入新业务领域，因LCD行业的增长正在快速下降。”

**长期合作**

三星表示，未计划介入康宁的经营管理。三星集团和康宁的创始家族从1973年开始阴极射线管(CRT)玻璃合资企业以来，已有40年的紧密联系。

三星长期以来使用合资企业的方式，来掌握其向电子行业拓展所需的技术。其与康宁的关系也在增强，双方成立了LCD和OLED玻璃生产合资企业，以因应显示器行业快速从庞大的CRT向平面屏幕显示器发展。而该行业正在等待下一个重大改变，即可以弯曲的OLED显示屏，以将其用于可佩戴式设备。

三星与康宁的LCD面板合资事业主要竞争对手，有Nippon Electric Glass(5214.T)和Asahi Glass(5201.T)。

今年稍早，三星电子入股日本夏普(6753.T)，而且三星旗下部门本月完成了对德国OLED原材料公司Novaled AG的收购。

“三星在提高硬件和软件能力方面大有斩获，但需要进一步改善软件方面，推出真正具有竞争力的产品，能够无缝连结不同平台、设备、网络和各种内容，”Tongyang证券的Park表示。

**康宁业绩**

康宁表示，这项交易将让公司不计特别项目的年度获利增加约3.5亿美元。这项交易预计2014年第一季完成。

康宁第三季初步业绩显示，每股盈余(EPS)0.33美元，高于上年同期的0.28美元，净营收从20亿美元升至21亿美元，大致符合市场预估。完整业绩将于10月30日出炉。(完)

(编译 田建华/张明钧/于春红/杜明霞；审校 李婷仪/王翔琼/蔡美珍)

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