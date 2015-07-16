韩国个股：Elliott上诉申请阻止三星物产与第一毛织合并，遭法院驳回

路透首尔7月16日 - 韩国首尔高等法院官员表示，法院驳回了Elliott Associates的上诉请求，Elliott此前提出禁令申请，请求阻止三星物产 与第一毛织 之间的80亿美元合并案。

Elliott是三星物产第三大股东，持股7.1%。Elliott于6月提起两项禁令申请，寻求阻止7月17日三星物产就该收购案进行表决，并阻止三星物产将库藏股出售给金刚高丽化学。

本月稍早韩国一低阶法院驳回了上述两项申请，随后Elliott提起上诉。(完)