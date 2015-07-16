韩国个股：Elliott上诉申请阻止三星物产与第一毛织合并，遭法院驳回

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月16日 - 韩国首尔高等法院官员表示，法院驳回了Elliott Associates的上诉请求，Elliott此前提出禁令申请，请求阻止三星物产 与第一毛织 之间的80亿美元合并案。
Elliott是三星物产第三大股东，持股7.1%。Elliott于6月提起两项禁令申请，寻求阻止7月17日三星物产就该收购案进行表决，并阻止三星物产将库藏股出售给金刚高丽化学。
本月稍早韩国一低阶法院驳回了上述两项申请，随后Elliott提起上诉。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”