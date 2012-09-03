三星电子危机文化：是蜜糖也是毒药

路透首尔9月3日电(记者 Miyoung Kim)---三星电子 (005930.KS)董事长李健熙(Lee Kun-hee)在他1997年出版的一本书中写道，一家成功的企业需要有“强烈的危机感”，这样才能在经营良好时具备超前眼光，并能对变化作出回应。

这才是推动三星电子成为以营收计全球最大科技企业的秘诀，他们比其他企业卖出更多的电视、智能手机和记忆芯片，这也使该公司成为诸多探索韩国成功秘诀的中国企业的必修典范。

但在输掉了与苹果公司(AAPL.O)的专利纠纷官司後，三星电子自上而下的组织结构和决策过程被认为是扼杀创造力的罪魁。上月，美国加州陪审团裁决三星电子抄袭苹果iPhone的主要功能，并责令三星电子赔偿逾10亿美元。

快速行动的益处，例如在芯片和显示屏方面投入巨资的大胆决定，或许并不适用於一家正在从“快速效仿”到进行原创的企业。

在三星，一些设计师感到被忽视或遭诋毁，三星亟需进行策略转变。

这种“居安思危”的想法很奏效，帮助三星在芯片、电视和显示屏领域战胜了索尼(6758.T)、夏普(6753.T)和松下(6752.T)等日本科技企业，结束了诺基亚NOK1V.HE在手机领域长达十年的霸主地位，并在智能手机行业赶超苹果。

但三星的名誉也遭遇打击，被指生产山寨产品。

根据提交给美国法院的内部备忘录显示，三星移动部门总裁申宗钧(JK Shin)在2010年2月对员工表示：“这是一场设计危机。”当时，三星电子正开发首款Galaxy手机，以应对刚刚上市便大行其道的iPhone。

“公司之外的有影响力的人物对iPhone印象深刻，他们说‘三星正在打瞌睡’。”

“过去以来，我们将全部注意力都放在诺基亚身上，重点放在‘文件夹’、‘手机信号’和‘滑盖’上，当我们的用户体验与苹果iPhone相比时，简直就是天上地下。”

三星电子一位要求匿名的设计师如是说，这种危机感以及追赶苹果的紧迫感促使三星的设计师和工程师选择了这样一种理念：设计一种外形和感觉最接近iPhone的手机。

这位设计师表示：“设计师有很多独特和有创意的点子，但这些想法都必须得到高层决策者的认可。问题在於，由於他们(高层决策者)如此心仪苹果的设计，因而三星设计师们的这些想法并不能真正令高层满意。”

“我想，其他企业的高层管理人员都会尊重其首席设计师的决定，但在三星，他们可以推翻设计师的想法，最终决定设计师的方向和内容。这限制了我们的能力。要想摆脱一个快速效仿者的角色，三星需要更平等的文化并让设计师放开手脚。”

一位要求匿名的三星高管反驳说，公司创立之初鲜有创新，甚至在生产黑白电视方面都很挣扎，但现在却通过激励和奖金制度鼓励内部员工贡献新想法。

就在三星Galaxy S III智能手机5月发布的前夕，三星电子这种头重脚轻的组织结构依然在发挥作用。据消息人士透露，当时，三星电子副总裁副董事长崔志成(Choi Gee-sung)下令废弃50万个蓝色手机壳，理由是这种薄并配有银色条纹状的设计令人不爽。

经过一番调整後，崔志成在周日通过了最终设计，而此时距离发布日只有10天。一些分析人士称，此事导致最初的供应瓶颈问题，并导致约200万部手机推迟出货。

在苹果与三星专利案中提交给美国法庭的内部文件显示，当崔志成在一年前参观三星在美国的电信业务时，当地管理人员担心缺乏让崔志成满意的创意。

文件称：“整体计划不错，但我们缺乏那种让崔志成惊艳的点子。总的来说，我们的计划缺乏‘打败苹果’的那种自信。”

快速反应不是苹果的生存哲学。在苹果工作17年的设计师斯金格( Christopher Stringer)在美国法庭上称，来自世界各地的大约16名“狂人”习惯在厨房一张餐桌周围交流关於苹果移动产品的设计想法。

但与此形成鲜明对比的是，三星的设计室与公司其他部门并无二致。

三星的这名设计师称：“自上而下的等级结构文化对激发创造力没有任何好处。我不认为这是三星独有的问题，这是一个影响韩国整个社会的问题。三星正在努力改进，但依然是自上而下。”

“或许我们现在需要的是矽谷所倡导的创新环境。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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