三星发布曲面屏幕智能手机Galaxy Round

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透首尔10月9日 - 三星电子(005930.KS)周三发布曲面屏幕智能手机Galaxy Round，向搭载柔性屏幕的可穿戴设备迈进一步。
韩国电信运营商SK Telecom(017670.KS)在声明中称，Galaxy Round配备略微水平弯曲的5.7英寸屏幕，重量比Galaxy Note 3轻。
曲面屏幕或是可弯曲设计出现的开始。可弯曲设计能让移动和可穿戴设备改头换面，最终可能为高端智能手机市场带来巨变。
熟悉情况的消息人士本周称，LG电子(066570.KS)计划在11月引入一款配备垂直弯曲屏幕的智能手机。
Galaxy Round售价为108.9万韩元（1,000美元），由SK Telecom销售。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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