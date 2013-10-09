三星发布曲面屏幕智能手机Galaxy Round

路透首尔10月9日 - 三星电子(005930.KS)周三发布曲面屏幕智能手机Galaxy Round，向搭载柔性屏幕的可穿戴设备迈进一步。

韩国电信运营商SK Telecom(017670.KS)在声明中称，Galaxy Round配备略微水平弯曲的5.7英寸屏幕，重量比Galaxy Note 3轻。

曲面屏幕或是可弯曲设计出现的开始。可弯曲设计能让移动和可穿戴设备改头换面，最终可能为高端智能手机市场带来巨变。

熟悉情况的消息人士本周称，LG电子(066570.KS)计划在11月引入一款配备垂直弯曲屏幕的智能手机。

Galaxy Round售价为108.9万韩元（1,000美元），由SK Telecom销售。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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