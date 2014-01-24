三星电子第四季获利欠佳 智能手机成长疑虑加剧

三星电子公布两年以来首见的获利下滑，受挫于一次性的员工特别奖金及智能手机销售放缓，而该公司将迎来与苹果更为艰困竞争的一年。这家全球最大智能手机制造商维持全年投资计画于保守水准，同时警告称第一季获利恐难见成长，因需求料自年末假日旺季回落。路透