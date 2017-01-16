焦点：韩国检方指控三星集团领导人贿赂 申请拘票进行逮捕

路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，正在申请逮捕三星集团领导人的拘票，指控他支付数千万美元向总统朴槿惠的密友行贿。

因检方就一项贪腐丑闻进行调查，三星集团领导人李在镕上周遭到检方连续审讯22个小时；这个丑闻已经导致总统上月遭到国会弹劾。

特别检察官办公室指控李在镕支付总计430亿韩元(3,642万美元)给丑闻核心人物崔顺实。

检方申请拘票的文件中，还指控李在镕侵占及作伪证。

首尔中央地方法院称，将于周三0130GMT举行听证，以决定是否批准逮捕令。三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。

“在做出申请逮捕令的决定上，特别检察官办公室是判定尽管韩国的经济形势很重要，但维持司法正义更重要。”该办公室发言人Lee Kyu-chul在媒体简报会称。

检察官一直在调查，三星是否向朴槿惠亲信崔顺实支持的一家企业及数家基金会提供金援，以换取国韩国国民年金公团(NPS)在2015年支持三星旗下两家关联企业的合并案。

国民年金公团董事长文亨杓周一因被控滥用职权和作伪证而遭起诉。

朴槿惠被弹劾后暂停行使总统权力，等候宪法法院做出对弹劾案的裁决，她将有可能成为韩国第一位被迫下台的民选总统。

文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在2015年担任韩国保健福利部长官时曾施压NPS支持三星集团两家附属企业间的合并，该合并案规模达80亿美元。

三星承认向三家机构提供了资金，但多次否认透过游说推动该合并案。

崔顺实被控与朴槿惠合谋，向三星等大企业施压，迫使企业捐款给支持朴槿惠计划的非营利基金会。

崔顺实现已被拘押，以滥用权力和企图诈骗的罪名受审，她周一在宪法法院的聆讯中再次否认有不当行为。

崔顺实亦称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。

“即便我知道，也不能传递任何信息，首先一点是我对合并或对冲基金等此类事情并不了解，”崔顺实在听证会上说道。

数月来韩国一直困于政治危机，国会在12月通过了对卷入亲信干政丑闻的总统朴槿惠的弹劾。若宪法法院裁决弹劾成立，两个月之后将会举行总统大选，前联合国秘书长潘基文是总统热门人选之一。

三星电子股价跌幅扩大至2.3%。(完)