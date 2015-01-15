三星电子否认洽购加拿大的黑莓--韩联社

独家：优步因使用软件帮助司机躲避监管面临刑事调查
路透旧金山5月4日 - 两位熟悉情况的消息人士称，针对网约车企业优步(Uber)使用一种软件工具来帮助司机躲避地方交通部门的情况，美国司法部已就此展开刑事调查。
路透首尔1月15日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国三星电子(005930.KS)否认其洽购加拿大的黑莓(BB.TO)，而且未计划这样做。
据熟悉情况的一位人士及路透看到的文件，三星电子最近与黑莓接触，意欲以最多75亿美元的价格收购后者；在三星电子与苹果(AAPL.O)在企业市场竞争之际，其寻求黑莓价值颇高的专利权。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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路透香港5月5日 - 亚洲股市周五连续第三天下滑，因大宗商品价格新出现的跌势激起对全球经济体质的担忧；不过欧元逆势上扬，因对法国总统大选的担忧减退。
路透日本横滨5月5日 - 日本财务省周五提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。