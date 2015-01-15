三星电子否认洽购加拿大的黑莓--韩联社

路透首尔1月15日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国三星电子(005930.KS)否认其洽购加拿大的黑莓(BB.TO)，而且未计划这样做。

据熟悉情况的一位人士及路透看到的文件，三星电子最近与黑莓接触，意欲以最多75亿美元的价格收购后者；在三星电子与苹果(AAPL.O)在企业市场竞争之际，其寻求黑莓价值颇高的专利权。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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