三星电子拟抢攻数码音乐市场--高层

路透首尔9月27日电---韩国三星电子(005930.KS)高层对路透说,该公司将向外寻求买下移动内容供应商,拟在总值将近90亿美元的全球数码音乐市场和苹果、谷歌及亚马逊一较高下.

"我们从高层接获的讯息是提升软件实力,有必要的话,以收购为优先,而不是自行研发."三星媒体解决方案中心副主席Kang Tae-jin在专访中说."我们对软件的焦点主要着眼在带动硬件销售,而非想从软件赚钱.我们在许多国家已有全方位的移动产品,为了提升产品行销,最好是开始自己的软件业务,"

三星在5月买下线上音乐服务商mSpot,并建立其Music Hub服务,以对抗谷歌(GOOG.O)的Music Player、苹果(AAPL.O)的iTunes和亚马逊(AMZN.O)的Cloud Player.

Kang说,三星准备进行更多类似交易.但他不愿说出潜在目标."我们要在三年之内,让Music Hub不论是营收还是订户数量都能跻身全球前四大.为了尽快达成目标,必要时我们准备进行更多收购."他说.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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