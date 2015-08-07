三星显示器计划在越南再投资30亿美元 以扩大产能--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透首尔8月7日 - 一位直接知悉此事的消息人士周五告诉路透，韩国三星电子(005930.KS)的子公司三星显示器计划在越南追加投资30亿美元，旨在提高显示器模组的产能。
该消息人士称，这笔投资将在截至2020年的数年内分批进行。该公司计划扩大包括有机发光二极管(OLED)在内的几种显示器的生产。
去年，三星显示器投资10亿美元，在越南北宁省建设了一座OLED显示模块组装厂，该工厂已于第一季开工。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。