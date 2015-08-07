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国际财经 | 2015年 8月 7日 星期五 10:26 BJT

三星显示器计划在越南再投资30亿美元 以扩大产能--消息

路透首尔8月7日 - 一位直接知悉此事的消息人士周五告诉路透，韩国三星电子(005930.KS)的子公司三星显示器计划在越南追加投资30亿美元，旨在提高显示器模组的产能。

该消息人士称，这笔投资将在截至2020年的数年内分批进行。该公司计划扩大包括有机发光二极管(OLED)在内的几种显示器的生产。

去年，三星显示器投资10亿美元，在越南北宁省建设了一座OLED显示模块组装厂，该工厂已于第一季开工。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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