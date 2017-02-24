三星电子表示将加强对捐赠的管控

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子(005930.KS)周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
三星称，目前公司要求10亿韩元(882,460美元)或以上的财务支付要经董事会批准并公开披露。此前，对第三方的支付金额只有达到6,800亿韩元，才需要董事会批准。
李在镕也是三星集团第三代领导人，他被韩国特别检察官办公室列为嫌疑人，并于上周被捕，预计将被很快起诉。
三星电子周五表示，一个全部由独立董事组成的委员会将审核公司对外部机构的捐赠和资金支持。公司还计划在整体季度业绩报告中披露所有此类支付。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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