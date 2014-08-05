三星电子称与东莞新洋电子业务往来将减少三成

路透首尔8月5日 - 三星电子(005930.KS)周二表示，与Shinyang Engineering Co Ltd(086830.KQ)一中国子公司往来业务量将较上年同期缩减30%，此前发现该公司雇用童工。

三星在一份声明稿中指出，Shinyang Engineering全资子公司东莞新洋电子有限公司并未直接聘用或从事聘用非法劳工，中国当局在该公司发现的童工是通过人力派遣机构聘用。

三星电子表示，“有鉴于中国当局发现东莞新洋本身并未聘用童工，三星将解除与东莞新洋业务往来暂停的状态。”

“不过根据三星对童工零容忍的政策，三星仍已决定针对东莞新洋采取措施，使供应商对未能监督下游承包商负起责任。”(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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