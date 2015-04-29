三星电子预期第二季获利改善 谨慎看待下半年前景

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透首尔4月29日 - 三星电子(005930.KS)周三预计第二季获利将进一步改善，此前公司确认第一季创出三个季度以来的最高获利，但对下半年前景的看法比较审慎。
在经历过一段智能手机产品线停滞的时期后，三星重新聚焦于设计，目前看来，这一调整似乎在起到效果，分析师现在预期三星2015年的全年获利将较上年增长近11%。
三星公布第一季营业利润为6万亿韩元(56.4亿美元)，大致符合公司本月早前预测的5.9亿韩元，不过仍比上年同期下降了29.6%，这次是去年6月当季以来最佳的季度业绩。
“公司预计第二季整体获利将较上季增加，”三星电子在声明中提及推出新旗监产品盖乐世S6时表示。
芯片业务仍为最大获利来源，获利激增50.2%至2.93万亿韩元，为2010年第三季以来最高。公司预计记忆体晶片需求强劲，系统晶片业务获利亦有所改善。
尽管移动业务获利同比锐减57.4%至2.74万亿韩元，但仍为三季以来最高水准；公司推出盖乐世A及盖乐世E系列新款中阶产品，提振智能手机的出货量。
盖乐世S6于本月稍早进行销售，三星表示短期内将力图跟上产品的需求。
即便这样，鲜有人预计三星会恢复至2014年创纪录的获利水平，因为全球智能手机市场的竞争日益加剧。高端市场苹果(AAPL.O)最新款手机iPhone 6热卖，而低端市场小米手机等公司被证明是难以击败。苹果周一公布营收和获利好于华尔街预期，中国市场iPhone销量首次超过美国。
三星警示称，由于欧元及新兴市场货币贬值，今年稍晚全球需求可能走软，下半年业绩增强的典型产业模式今年可能不会那么明显。
汤森路透I/B/E/S访问的49名分析师预估中值是，三星电子2015年获利料为27.7万亿韩元，较2014年的25万亿韩元增加10.8%。(完)
(编译 白云/龚芳/王兴亚；审校 王丽鑫/李婷仪/李爽)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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