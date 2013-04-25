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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 07:56 BJT

重发-韩股业绩：三星电子第一季获利跳增，即将开卖Galaxy S4手机

三星推出的Galaxy S4手机瞄准苹果的大本营美国市场，此前苹果公布季度获利出现逾10年来的首次下滑。苹果还表示，在秋季前没有重要产品发布。

三星电子本周展开大规模的广告攻势，并在百思买 设立小型店铺，为S4亮相美国市场作准备。(完)

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