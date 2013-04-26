更新版-三星电子连续第六季录得获利增长，Galaxy S4手机即将开卖

三星S4手机有一系列软件支持的新功能，料将抢了今年稍晚推出的升级版iPhone的风头。不过迄今为止，市场对于Galaxy手机的评论仍是褒贬不一。

三星周五在开盘前公布，第一季移动部门获利跳涨56%至6.51万亿(兆)韩元，占公司全部获利的近四分之三。

三星没有公布智能手机销售数据，但根据五位分析师的预计，截止3月当季可能卖出6,800-7,000万部手机，前一季为6,300万部。

而苹果周二宣布，3月当季iPhone出货量为3,740万部，高于上年同期的3,510万部，但较前季的4,780万部大幅下滑。

三星第一季整体营业利润较上年同期增长54%，为8.8万亿韩元(79亿美元)，基本与先前的预估一致，也与去年第四季的纪录水平8.84万亿基本持平。

三星股价在过去三个月上涨2%，苹果则下跌21%，同期的韩国综合股价指数 下跌1%。目前三星的市值约为2,150亿美元。(完)