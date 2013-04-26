更新版-三星电子连续第六季录得获利增长，Galaxy S4手机即将开卖

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
三星S4手机有一系列软件支持的新功能，料将抢了今年稍晚推出的升级版iPhone的风头。不过迄今为止，市场对于Galaxy手机的评论仍是褒贬不一。
三星周五在开盘前公布，第一季移动部门获利跳涨56%至6.51万亿(兆)韩元，占公司全部获利的近四分之三。
三星没有公布智能手机销售数据，但根据五位分析师的预计，截止3月当季可能卖出6,800-7,000万部手机，前一季为6,300万部。
而苹果周二宣布，3月当季iPhone出货量为3,740万部，高于上年同期的3,510万部，但较前季的4,780万部大幅下滑。
三星第一季整体营业利润较上年同期增长54%，为8.8万亿韩元(79亿美元)，基本与先前的预估一致，也与去年第四季的纪录水平8.84万亿基本持平。
三星股价在过去三个月上涨2%，苹果则下跌21%，同期的韩国综合股价指数 下跌1%。目前三星的市值约为2,150亿美元。(完)
(编译 戴素萍/李春喜; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。