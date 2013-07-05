《韩股业绩焦点》三星电子第二季获利初估逊于预期，加深前景疑虑

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**下一个大问题**
随着华为技术有限公司 、中兴通讯 在受欢迎的中低端手机市场攻城掠地，竞争变得越来越激烈。
一度身为业界王者的诺基亚 本周推出两款只具备基本功能的3G手机。这两款手机可令用户接入Facebook和Twitter等流行的应用程式，售价仅为68美元。
“三星将在低端市场作出何种回应仍存在很大不确定，”东阳证券分析师Brian Park表示。他指的是三星拟推出以开放原始码Tizen作业系统为基础的行动装置计划。
可佩戴设备也将成为该公司能否再次实现获利大增的关键。
苹果已在日本为“iWatch”申请商标注册，标志着该公司可能正在推进研发手表式可佩戴设备的计划。
三星也在美国为旗下多款可佩戴设备提交了“Samsung Gear”商标注册申请。
“(预计将推出的)可佩戴设备还不能取代三星的智能手机业务，更像是对获利来源的补充，”KB Investment & Securities分析师Byun Han-joon说。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。