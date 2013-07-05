《韩股业绩焦点》三星电子第二季获利初估逊于预期，加深前景疑虑

**下一个大问题**

随着华为技术有限公司 、中兴通讯 在受欢迎的中低端手机市场攻城掠地，竞争变得越来越激烈。

一度身为业界王者的诺基亚 本周推出两款只具备基本功能的3G手机。这两款手机可令用户接入Facebook和Twitter等流行的应用程式，售价仅为68美元。

“三星将在低端市场作出何种回应仍存在很大不确定，”东阳证券分析师Brian Park表示。他指的是三星拟推出以开放原始码Tizen作业系统为基础的行动装置计划。

可佩戴设备也将成为该公司能否再次实现获利大增的关键。

苹果已在日本为“iWatch”申请商标注册，标志着该公司可能正在推进研发手表式可佩戴设备的计划。

三星也在美国为旗下多款可佩戴设备提交了“Samsung Gear”商标注册申请。

“(预计将推出的)可佩戴设备还不能取代三星的智能手机业务，更像是对获利来源的补充，”KB Investment & Securities分析师Byun Han-joon说。(完)