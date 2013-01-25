韩股业绩: 三星电子季度获利创纪录,2013年投资计划保持上年水平

中国金融：广发银行拟增发股份融资至多300亿元，提升资本充足率
路透上海4月14日 - 中国大型股份制银行--广发银行网站周四稍晚刊登公告称，为满足业务发展和稳健经营的需要，符合监管要求，提升资本充足率，拟进行总额不超过300亿元人民币的股份增发。
三星在周五声明中称,2013年投资将保持在与2012年类似的水平,尽管个人电脑前景黯淡,而且竞争对手苹果 寻找其他供货商渠道.
分析师原预计,今年三星资本支出会削减4-20%.
除2009年以外,三星资本支出自2004年以来年年增加.
苹果逐步减少对三星零部件的依赖,三星正为此做准备.
三星股价过去三个月攀升12%,苹果则大跌20%,部分是因为市场担忧苹果在移动行业的主导地位衰落.(完) (编译 程琳; 审校 李爽)
路透上海4月14日 - 中国大型股份制银行--广发银行网站周四稍晚刊登公告称，为满足业务发展和稳健经营的需要，符合监管要求，提升资本充足率，拟进行总额不超过300亿元人民币的股份增发。
路透台北4月14日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,132.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)4,524.2亿台币： 4/17 4,018.50亿台币 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)