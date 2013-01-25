版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 08:15 BJT

韩股业绩: 三星电子季度获利创纪录,2013年投资计划保持上年水平

三星在周五声明中称,2013年投资将保持在与2012年类似的水平,尽管个人电脑前景黯淡,而且竞争对手苹果 寻找其他供货商渠道.

分析师原预计,今年三星资本支出会削减4-20%.

除2009年以外,三星资本支出自2004年以来年年增加.

苹果逐步减少对三星零部件的依赖,三星正为此做准备.

三星股价过去三个月攀升12%,苹果则大跌20%,部分是因为市场担忧苹果在移动行业的主导地位衰落.(完) (编译 程琳; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐