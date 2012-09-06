维护手机用户忠诚度成三星的挑战

路透9月6日电(记者 Jeremy Wagstaff)---三星电子(005930.KS)建立起了在手机领域的全球领导力，但由於缺乏可以维护用户忠诚度的软件、服务、内容和客户支持等组成的“生态系统”，三星电子在这个变幻无常的行业似乎要比其对手苹果(AAPL.O)更脆弱。

咨询公司Canalys移动业务主管雷切尔·拉什福德(Rachel Lashford)表示：“他们需要转变单纯卖给消费者移动设备的观念。他们需要想的是，他们不再只是一家硬件公司。”

移动领域的生态系统标准是由苹果设置的，包括向移动用户提供可供下载的软件和内容，苹果通过iTunes和App Store提供上述服务，而这些软件和应用常常只能从苹果的设备上获取。这就为苹果和用户搭建起了桥梁，增加了用户购买苹果其他产品的可能性，比如，一个iPhone用户会去买iPad。

调研公司Strategy Analytics高级分析师斯科特·比切诺(Scott Bicheno)表示：“苹果公司在产品设计之外的最伟大成就是生态系统的开发。”

尽管苹果在全球某些地区推进部分服务的进展比较缓慢，例如刚刚在亚洲多数地区发布iTune服务，比美国迟到了九年，但苹果依然领先于竞争对手。

三星在打造类似服务方面的努力则一直磕磕绊绊，停滞不前。

三星今年7月发布的Music Hub是一款整合了下载音乐和流媒体音乐的服务，但只供三星最新的高端机Galaxy S III的用户使用，其服务的早期测评也是好坏参半。三星还通过与OpenX合作，开发了一个类似于苹果iAd的广告网络，帮助应用开发者在软件中植入广告。

三星表示，Music Hub将扩展至其他国家，而且也将适用於更多智能手机、接入互联网的电视和电脑。

三星称：“三星致力於向我们的用户提供最好的内容和服务……我们与全球顶尖级的开发者在内容和应用开发上展开合作，并计划进一步改善我们的服务。”

但三星在谷歌安卓操作系统上可施拳脚的空间有限。安卓操作系统已然向用户提供了很多成功的服务，譬如可在设备和用户之间实现文件无缝转移的网盘服务Dropbox。

比切诺表示：“我想知道三星在安卓系统上会有什麽作为。这是他们面临的一个两难局面。”他指出苹果的生态系统在很大程度上是一种销售设备的途径。

这种局面并非一直存在。2010年，三星推出了一款名为bada的移动操作系统，并向开发者和用户提供一系列工具和应用商店。根据科技咨询公司Gartner的数据，Bada起到了稳步聚集用户的作用，但采用bada操作系统的手机出货量比例不足3%，而安卓手机占三星手机出货量的近三分之二。

曾担任三星媒体解决方案中心产品经理的Karthik Srinivasan表示，三星本身对设备销量的关注阻碍了公司对Bada 的推广。他对路透表示，只有当韩国总部提出“基於这些服务，能在明年多卖出多少设备？”这种问题时，他的团队才会提交服务和应用的建议。

三星并未放弃Bada，但其对安卓系统的关注使其疏远了与粉丝和开发者的距离。

“高层或许有其关注点，但令人沮丧的是公司生产出非常好的安卓设备，且对安卓手机的推广远甚於Bada。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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