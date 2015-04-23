Galaxy与iPhone之战 三星在成本控制上逐渐处于下风

路透首尔4月23日 （记者 Se Young Lee） - 三星电子(005930.KS)在最新款Galaxy旗舰智能手机上压上重注，但其售价相比起最新款iPhone相对便宜，凸显了在三星与苹果(AAPL.O)的长期角逐中，成本可能成为三星心中的痛。

据研究机构IHS Technology分析称，64G的Galaxy S6 Edge生产成本为290.45美元，高于所有Galaxy S系列手机以及iPhone。据路透的计算显示，生产100部Galaxy S6 Edge的成本，可以生产121部64G iPhone 6 Plus。2010年三星与苹果推出Galaxy系列和iPhone 4之时，两家生产成本几近持平。

自三星2011年推出Galaxy S II之后，三星的旗舰手机生产成本就一直高于同期iPhone的生产成本，但售价却相差无几，而有时候iPhone的存储容量甚至低于三星手机。32G版Galaxy S4/S5与苹果16G版iPhone 5/5S的价格相差不多。新款Galaxy S6 Edge在美国售价799.99美元（没有运营商补贴），而相同存储容量的iPhone 6 Plus零售价格为849.99美元。

出现这种差异的主要原因是，苹果的iOS操作系统以及强大的软件与服务生态系统能够带来更高的品牌溢价。而缺乏这种差异性的三星却必须提供质量更高的硬件以在日渐剧烈的竞争中脱颖而出，但却无法以更高的零售价格完全反映这些成本。如果这个趋势持续下去，三星手机业务的利润或将进一步受到挤压，而且届时三星的唯一出路是增加销量。

分析师称，另外一项有利苹果的因素，是因苹果每年坚持只推出一款或者两款新手机而由此给其带来的规模经济效益。相比之下，三星却有一个庞大的产品线，有零售价仅100美元的手机，也有S6 Edge这样的高端机。“有一个数量折扣：即使购买相同的部件，订购2亿部手机所需部件的客户得到的价格与订购5,000万部手机所需部件的客户得到的价格也是不一样的，”大宇证券分析师Jonathan Hwang说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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